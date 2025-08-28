Este sábado 30 de agosto, desde las 12 horas, más de 100 nadadores se lanzarán a las aguas del Paraná en una nueva edición de la Competencia de Aguas Frías, que tendrá como punto de partida el Puerto Barrancas y finalizará en el Balneario Municipal.

El evento, organizado por la Municipalidad de Paraná, NAF Concordia y Natación Río Uruguay, fue presentado oficialmente este jueves 28 con la presencia de autoridades, organizadores y colaboradores.

Dos modalidades, un mismo desafío

La travesía ofrecerá dos recorridos:

Competitiva : 7,5 kilómetros, con largada desde Puerto Barrancas.

: 7,5 kilómetros, con largada desde Puerto Barrancas. Participativa: 2,5 kilómetros, con largada desde el Balneario Thompson.

Ambas pruebas culminarán en el Balneario Municipal, donde los nadadores recibirán hidratación y asistencia tras completar el recorrido en aguas de baja temperatura.

El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, destacó la importancia de la propuesta: “Estamos muy contentos de una nueva oportunidad que va a vincular el deporte, el turismo y nuestro río Paraná. Es una competencia específica para nadadores que les gusta nadar en el agua fría”.

Por su parte, el organizador Dante Cejas subrayó el acompañamiento privado que permitió concretar la cita: “Habrá nadadores de la ciudad, de todo el país y también gente del Uruguay”, señaló.

Seguridad en el río

El dispositivo de control y asistencia será clave en la jornada. Lucas García, coordinador de Defensa Civil, aseguró que se hará un seguimiento constante de las condiciones meteorológicas y de la seguridad en el agua.

En tanto, el guardavidas Guillermo Barzola explicó que el operativo contará con “11 guardavidas, 6 lanchas rápidas, un barco sanitario con un médico a bordo y elementos de emergencia como desfibrilador”. Además, grupos voluntarios como Amigos del Río, Olona y Paraná Rowing Club se sumarán como primeros respondientes.

Cabe señalar que la largada estaba prevista inicialmente para las 14 horas, pero debido a una alerta meteorológica vigente, las autoridades decidieron adelantar el horario a las 12, en coordinación con Prefectura y Defensa Civil.

Cronograma del sábado