Patín
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Emma Schmidt: histórico cuarto puesto en el Mundial de Figuras ObligatoriasPor Gonzalo Gadea Britos
Patín artístico: Sofía Mieri se consagró Campeona Nacional en San JuanPor Redacción Paralelo 32
Emma Schmidt es la nueva campeona panamericana de patinaje artísticoPor Mariano Jacobi
El Club Recreativo Libertador cerró el año con una fiesta de patín llena de talento y emocionesPor Luis Rosales
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Coreografías, ritmo y talento: gran muestra de Patinaje Artístico en el Centro RecreativoPor Luis Rosales
El patín carrera desembarca en NogoyáPor Mirko Reynoso
Emerson Romero y Lázaro Luchini nos representaron en Mar del PlataPor Redacción Paralelo 32
Las Mayenses Subcampeonas NacionalesPor Redacción Paralelo 32
Torneo Nacional de PatínPor Redacción Paralelo 32
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