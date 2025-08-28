La joven victoriense Sofía Mieri alcanzó un nuevo hito en su carrera deportiva al consagrarse Campeona Nacional en Figuras Obligatorias en el Campeonato Absoluto B de Patín Artístico 2025, desarrollado en el Velódromo Vicente Chancay de San Juan.

Además de la medalla dorada en la disciplina de Figuras, Mieri obtuvo el 15º puesto en la modalidad Libre, ubicándose entre las 20 mejores patinadoras del país en su categoría.

La deportista, becada por la Municipalidad de Victoria, formó parte del seleccionado entrerriano tras superar las instancias evaluativas y clasificatorias tanto provinciales como nacionales, bajo la dirección técnica del profesor Andrés Orellano.

Otro gran desempeño para Victoria

La destacada actuación de la delegación victoriense se completó con el desempeño de Camila Moreyra, también becada por el municipio. En esta competencia nacional —que reúne a las 20 mejores patinadoras del país— alcanzó el 6º puesto en Figuras Obligatorias y el 7º en Libre, consolidándose entre las 10 mejores de Argentina.

Orgullo local

Los resultados en San Juan ratifican el crecimiento del patín artístico en la ciudad de Victoria y el esfuerzo de sus atletas, familias y cuerpo técnico. Tanto Mieri como Moreyra se posicionan como referentes del deporte entrerriano a nivel nacional y proyectan un futuro prometedor en la disciplina.