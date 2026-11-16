El Club Ferro de Concordia tuvo una destacada actuación en el Torneo Nacional de Clubes de Patín Artístico, disputado en la localidad de Río Segundo, Córdoba. La principal protagonista de la delegación fue Victoria Yael Basualdo, quien se consagró campeona nacional en la categoría Libre C4 - Mayores Damas.

La patinadora alcanzó el primer puesto con un puntaje de 20,63 y se quedó con el título de su divisional, llevando a Ferro a lo más alto del podio.

Otra de las actuaciones destacadas fue la de Camila Nicole Rigoni, quien finalizó en el cuarto puesto entre 19 participantes de la categoría C4 - 13 años, ubicándose entre las mejores de la competencia.

Cinco representantes en el torneo nacional

Además de Basualdo y Rigoni, el club concordiense estuvo representado por Emma Maitena Miño, en C5 - 13 años; Aitana María Miño, en C5 - 11 años; y Nina Montiel Mattes, quien tuvo su debut en la categoría Infantil.

La participación en el certamen nacional significó una nueva experiencia deportiva para las patinadoras, que sumaron competencia y aprendizaje frente a representantes de distintos clubes del país.

Desde la institución destacaron los resultados obtenidos y felicitaron a las deportistas por su desempeño y por representar a Ferro en el torneo.

También reconocieron el trabajo del equipo técnico encabezado por Melina Obregón y el acompañamiento de quienes contribuyen diariamente al desarrollo del patín artístico en el club.