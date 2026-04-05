“La Universidad de Salamanca, con ocho siglos como faro intelectual del mundo hispano, fusiona hoy su legado humanista con la frontera tecnológica. Bajo este rigor nace la Cátedra Internacional de Estudios de Liderazgo, Innovación, Desarrollo Emprendedor y Sostenibilidad Héctor Motta.

En 2026, nuestra misión trasciende la adopción digital para liderar un cambio de paradigma donde la IA redefine la eficiencia que nos motiva a redoblar el valor humano. Nuestra cátedra busca ser el motor de una Transformación Productiva Sostenible. Los invitamos a formar parte de una generación de profesionales que comprenden que el verdadero valor de la era sintética reside en la integridad estratégica y el impacto social; líderes capaces de convertir la incertidumbre en su mayor activo de crecimiento”, expresa el material de difusión creado por la prestigiosa universidad española, con la firma del Prof. Dr. José Carlos Sánchez García, Director CIDES-HECTOR MOTTA.

En el mismo dossier digital de la prestigiosa universidad española, se explica un dato inquietante: “el Foro Económico Mundial (WEF) proyecta que para 2027, el 44% de las competencias core de los líderes actuales habrán quedado obsoletas. Esto significa que enfrentamos un cambio estructural donde la supervivencia depende de la orquestación tecnológica y la resiliencia estratégica. Desde la Cátedra Héctor Motta respondemos a este desafío rediseñando la arquitectura del management. Nuestros programas 2026 integran marcos aplicados que posibilitan el transformar a la IA en un multiplicador del Humano Aumentado con un juicio ético y creativo que ninguna máquina puede replicar”.

Enumeraremos aquí los cursos y destinatarios, desarrollando solo el objetivo del primero.

CURSO 1: Dirigido a: Profesionales que necesitan actualizar sus competencias estratégicas para desarrollar un liderazgo aumentado con IA.

Objetivo: Desarrollar el criterio técnico y ético necesario para liderar la reconversión productiva organizacional Resultado: El directivo obtiene el lenguaje y la visión para comprender y replantear la estrategia empresarial a la luz de la revolución tecnológica en curso. Contenidos: Alfabetización y cultura general tecnológica: Entendiendo el ecosistema de la IA para la reconversión productiva. Pensamiento estratégico en la era de los datos: Cómo desarrollar una estrategia empresarial interrogando a los algoritmos para responder rápidamente a los cambios en el mercado. Arquitectura de la curiosidad y Liderazgo Transformacional: El arte de desaprender modelos analógicos, adoptando una visión transformadora y un liderazgo inspirador. Ética algorítmica y gobernanza de datos: Marco ético para garantizar la sostenibilidad integral y la cohesión al interior de las organizaciones.

CURSO 2: Dirigido a: Profesionales que enfrentan el desafío de desarrollar el capital humano en la era de la IA.

CURSO 3: Dirigido a: Profesionales que necesitan actualizar sus competencias financieras con el uso de la IA.

CURSO 4: Dirigido a: Profesionales que busquen fortalecer su marca personal o empresarial con el uso de la tecnología.

CURSO: Ludic Strategy & AI - Gamificación, Arquitectura de Experiencias de Aprendizaje Inmersivo.

Dirigido a: Profesionales que tengan la responsabilidad de formar a otros y quieran actualizar sus métodos mediante la gamificación con IA.

CURSO: Quantum Discovery: Inteligencia Artificial y la Investigación Científica Dirigido a: Profesionales de la investigación científica y la innovación.

Hay una buena noticia para el resto del mundo de habla hispana y es que Salamanca habilitó el cursado a distancia de esta cátedra.