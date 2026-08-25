Quedan los últimos días para participar de la sexta edición del certamen literario “Entre Orillas”, una propuesta que reúne a las municipalidades de Paraná y Concepción del Uruguay para promover y difundir nuevas voces de la literatura entrerriana.

La convocatoria está dirigida a escritores y escritoras de toda la provincia, quienes pueden presentar obras inéditas en los géneros cuento y poesía.

El concurso se realiza por sexto año consecutivo y busca consolidarse como un espacio para impulsar la producción literaria de Entre Ríos y facilitar que nuevas obras lleguen a lectores de distintos lugares.

Un certamen que ya publicó nueve libros

Desde su primera edición, en 2021, “Entre Orillas” recibió más de 1.500 obras y permitió la publicación de nueve libros, con la participación de más de 50 autores y autoras en las diferentes antologías.

En esta sexta edición serán seleccionadas ocho obras, cuatro correspondientes a la categoría poesía y cuatro a cuento.

Cada uno de los autores seleccionados recibirá un premio de $750.000 y cinco ejemplares de la antología que reunirá las obras ganadoras.

La publicación permitirá que los trabajos seleccionados tengan circulación más allá de sus localidades de origen y alcancen nuevos lectores.

Quiénes integran el jurado

Para esta edición, el jurado de la categoría poesía estará integrado por:

Miguel Ángel Federik.

Daniel Durand.

Marianela Saavedra.

En cuento, las obras serán evaluadas por:

Orlando Van Bredam.

María Inés Krimer.

Sebastián González.

Cómo participar del certamen “Entre Orillas”

Las obras deben presentarse exclusivamente mediante el formulario virtual habilitado por la organización.

No se aceptan trabajos enviados por correo electrónico ni por correo postal.

Formulario de inscripción: Inscripción al certamen Entre Orillas

Las bases y condiciones completas de la convocatoria pueden consultarse en: Bases y condiciones del certamen

Una oportunidad para las nuevas voces entrerrianas

Con seis ediciones consecutivas, “Entre Orillas” se convirtió en una de las iniciativas destinadas a promover la literatura producida en Entre Ríos, combinando reconocimiento económico, publicación y circulación de las obras seleccionadas.

Para quienes tengan una obra inédita de cuento o poesía, todavía hay tiempo para participar de esta nueva edición del certamen.