Tres escritores entrerrianos ganaron el Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz 2026
La convocatoria distinguió obras de poesía contemporánea de autores de Paraná y Gualeguaychú. El jurado también otorgó tres menciones, en una edición que contó con participación de distintos puntos de la provincia.
La Biblioteca Provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dio a conocer los resultados de la edición 2026 del Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz, un certamen destinado a promover la escritura poética contemporánea y difundir la producción de autores entrerrianos.
La convocatoria fue abierta y registró una amplia participación de escritores de distintos puntos de la provincia. El jurado estuvo integrado por Miguel Ángel Federik, Lucía Schwartzman y Diego Suárez, quienes definieron las obras ganadoras y las menciones de esta edición.
Las obras ganadoras
El premio distinguió tres trabajos de autores de Paraná y Gualeguaychú:
- “Parte incompleto”, presentado bajo el seudónimo Margarita Olmos, de María Fernanda Barreto, de Paraná.
- “Ejercicios sobre la fe”, con el seudónimo Luciérnaga Roja, de Claudia Vanesa Almada, de Gualeguaychú.
- “Manual de la compostura y la materia”, presentado como Somos Lino y Cal, de Pablo Ignacio Echeverría, de Gualeguaychú.
Las menciones del jurado
Además de las obras premiadas, el jurado otorgó tres menciones a trabajos de escritores entrerrianos:
- “Florece el barro”, seudónimo Amapola, de María Emilia Villalba, de Gualeguaychú.
- “Hay tantas cosas lindas”, seudónimo Telémaco, de Marcelo Darío Barzan, de Concepción del Uruguay.
- “Bajo qué color del aire”, presentado como Yaguarí, de Carla Olivera, de Gualeguaychú.
Un reconocimiento a la poesía entrerriana
Desde la Biblioteca Provincial felicitaron a los autores distinguidos y agradecieron la participación de todos los poetas que formaron parte de la convocatoria.
El Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz busca contribuir al fortalecimiento del campo literario de Entre Ríos y generar espacios de reconocimiento y difusión para la poesía contemporánea producida en la provincia.