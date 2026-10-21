La Biblioteca Provincial, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dio a conocer los resultados de la edición 2026 del Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz, un certamen destinado a promover la escritura poética contemporánea y difundir la producción de autores entrerrianos.

La convocatoria fue abierta y registró una amplia participación de escritores de distintos puntos de la provincia. El jurado estuvo integrado por Miguel Ángel Federik, Lucía Schwartzman y Diego Suárez, quienes definieron las obras ganadoras y las menciones de esta edición.

Las obras ganadoras

El premio distinguió tres trabajos de autores de Paraná y Gualeguaychú:

“Parte incompleto” , presentado bajo el seudónimo Margarita Olmos, de María Fernanda Barreto, de Paraná.

, presentado bajo el seudónimo Margarita Olmos, de María Fernanda Barreto, de Paraná. “Ejercicios sobre la fe” , con el seudónimo Luciérnaga Roja, de Claudia Vanesa Almada, de Gualeguaychú.

, con el seudónimo Luciérnaga Roja, de Claudia Vanesa Almada, de Gualeguaychú. “Manual de la compostura y la materia”, presentado como Somos Lino y Cal, de Pablo Ignacio Echeverría, de Gualeguaychú.

Las menciones del jurado

Además de las obras premiadas, el jurado otorgó tres menciones a trabajos de escritores entrerrianos:

“Florece el barro” , seudónimo Amapola, de María Emilia Villalba, de Gualeguaychú.

, seudónimo Amapola, de María Emilia Villalba, de Gualeguaychú. “Hay tantas cosas lindas” , seudónimo Telémaco, de Marcelo Darío Barzan, de Concepción del Uruguay.

, seudónimo Telémaco, de Marcelo Darío Barzan, de Concepción del Uruguay. “Bajo qué color del aire”, presentado como Yaguarí, de Carla Olivera, de Gualeguaychú.

Un reconocimiento a la poesía entrerriana

Desde la Biblioteca Provincial felicitaron a los autores distinguidos y agradecieron la participación de todos los poetas que formaron parte de la convocatoria.

El Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz busca contribuir al fortalecimiento del campo literario de Entre Ríos y generar espacios de reconocimiento y difusión para la poesía contemporánea producida en la provincia.