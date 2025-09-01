Durante todo septiembre, el Teatro 3 de Febrero de Paraná se consolida como epicentro cultural y turístico de la región, con una programación variada que combina música, danza, teatro infantil y espectáculos de artistas de renombre nacional e internacional.

Además de su cartelera, el coliseo –declarado Patrimonio Histórico Nacional– ofrece visitas guiadas gratuitas todos los lunes a las 9:00 y 10:00 horas, destinadas a escuelas, instituciones y público en general. Las reservas pueden realizarse a través del correo [email protected].

De esta manera, el histórico teatro no solo refuerza su rol en la difusión del arte y la cultura, sino también en la valorización patrimonial y el turismo cultural de la ciudad.

Los imperdibles del mes

Entre los destacados de la agenda de septiembre figuran:

Camerata Bariloche (jueves 4, 20 hs.): la reconocida agrupación ofrecerá un repertorio que recorre desde clásicos universales hasta tangos de Astor Piazzolla, en el marco del 80° aniversario de la Asociación Mariano Moreno.

(jueves 4, 20 hs.): la reconocida agrupación ofrecerá un repertorio que recorre desde clásicos universales hasta tangos de Astor Piazzolla, en el marco del 80° aniversario de la Asociación Mariano Moreno. Topa: Es tiempo de jugar (sábado 6, 15 hs.): el conductor infantil presenta un espectáculo galardonado con el Premio Konex 2025 y varios premios Hugo y Atina, en una función pensada para toda la familia.

(sábado 6, 15 hs.): el conductor infantil presenta un espectáculo galardonado con el Premio Konex 2025 y varios premios Hugo y Atina, en una función pensada para toda la familia. Agarrate Catalina (jueves 18, 21 hs.): la murga uruguaya regresa con un show que mezcla humor, ironía y mirada crítica sobre la realidad latinoamericana.

(jueves 18, 21 hs.): la murga uruguaya regresa con un show que mezcla humor, ironía y mirada crítica sobre la realidad latinoamericana. Piano Bar “Íntimo” (viernes 19, 21 hs.): el tributo a Charly García promete emocionar con los clásicos del ícono del rock nacional.

(viernes 19, 21 hs.): el tributo a Charly García promete emocionar con los clásicos del ícono del rock nacional. Indios (viernes 26, 21 hs.): la banda rosarina presenta su nuevo disco Artificio, en el marco de su gira nacional.

Una programación diversa

La grilla completa incluye propuestas de ballet, danza, teatro, música sinfónica, coros y espectáculos institucionales, con entradas accesibles y varias funciones con entrada libre y gratuita, como la Noche de Gala del Día Nacional del Inmigrante (viernes 5), la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (sábado 13) y el Encuentro Coral de la Ciudad (sábado 20), entre otros.

Cultura y turismo de la mano

Con esta agenda, el Teatro 3 de Febrero reafirma su papel como motor cultural y turístico de Paraná, ofreciendo espectáculos de calidad, espacios de formación artística y la posibilidad de conocer su historia y arquitectura en visitas guiadas.

“Septiembre es un mes especial en el que el teatro abre sus puertas no solo a los artistas, sino también al público que quiere vivir experiencias culturales diversas y descubrir la riqueza patrimonial que guarda este espacio emblemático”, destacaron desde la organización.

La agenda completa para tener en cuenta:

Miércoles 3

20:30 horas – Ballet Los Entrerrianos

Entradas por boletería del Teatro:

General: $8.000

Género: Danzas – Duración: 2 horas

Organiza: Ballet Los Entrerrianos

Jueves 4

20 horas – Camerata Bariloche

Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:

Platea y palcos: $35.000

Tertulia: $20.000

Socios platea y palcos: $20.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza: Asociación Mariano Moreno

Viernes 5

20 horas – Noche de Gala Día Nacional del Inmigrante

Entrada libre y gratuita

Género: Danza y coro – Duración: 2 horas y 30 minutos

Organiza: Unión de Colectividades de Entre Ríos

Sábado 6

15 horas – Topa: Es tiempo de jugar

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:

Platea y palcos: $35.000

Tertulia: $30.000

Género: Teatro infantil – Duración: 1 hora y 30 minutos

Organiza: Sin Producciones

Domingo 7

19 horas – Pasión, el arte en su máxima expresión

Entradas por boletería del Teatro:

Platea y palcos: $15.000

Tertulia: $12.000

Género: Danza – Duración: 1 hora y 30 minutos

Organiza: Instituto Rita Riso

Martes 9

20 horas – Llena de gracia, de Santiago Maranzana

Entradas por boletería del Teatro:

General: $5.000

Género: Teatro – Duración: 1 hora y 30 minutos

Organiza: Centro de Día Don Uva

Miércoles 10

10 horas – La Escuela va al Teatro: Fedra en karaoke

Entradas por boletería del Teatro:

General: $3.000 | Por reservas: 343 4565942

Género: Tragedia – Duración: 1 hora aproximadamente

Organiza: Teatro del Bardo

Viernes 12

21 horas – Sex, de José María Muscari

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:

Platea y palcos: $40.000

Tertulia: $35.000

Género: Teatro – Duración: 1 hora y 30 minutos

Organiza: Sin Producciones

Sábado 13

20 horas – Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Entrada libre y gratuita por orden de llegada, sin retiro de ubicaciones

Género: Música – Duración: 2 horas

Domingo 14

20 horas – Muestra anual: Dancing Queen

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:

Anticipadas: $12.000

Día de la función: $15.000

Género: Teatro – Duración: 2 horas

Organiza: Sin Producciones

Martes 16

19 horas – Premio Mejor Compañero 2025

Entrada libre y gratuita

Género: Institucional – Duración: 2 horas

Organiza: Rotary Club de Paraná

Jueves 18

21 horas – Agarrate Catalina

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:

Platea y palcos bajos: $50.000

Palcos altos: $45.000

Tertulia: $40.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza: Sin Producciones

Viernes 19

21 horas – Piano Bar “Íntimo” en Paraná

Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:

Preferencial: $30.000

Platea: $28.000

Palcos bajos: $25.000

Palcos altos y anfiteatro: $22.000

Tertulia: $20.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza: Paracima Producciones

Sábado 20

21 horas – Encuentro Coral

Entrada libre y gratuita

Género: Coro – Duración: 2 horas

Organiza: Dirección Coro de la Ciudad

Jueves 25

20:30 horas – Muestra anual: Estrellas danzando

Entradas por boletería del Teatro:

Anticipadas: $10.000

Generales a partir de septiembre: $13.000

Género: Danza – Duración: 2 horas

Organiza: Estudio de Danza Movere

Viernes 26

21 horas – Indios en Paraná

Entradas por boletería del Teatro o por passline:

Preferencial: $35.000

Platea y palcos bajos: $30.000

Palcos altos y anfiteatro: $25.000

Tertulia: $22.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza: Paracima Producciones

Domingo 28

21 horas – Los del Litoral en concierto

Entradas por boletería del Teatro o por passline:

General: $5.000

Género: Música – Duración: 2 horas

Organiza: Los del Litoral

Martes 30

21 horas – Encuentro Coral 50 años Colegio de Martilleros

Entrada libre y gratuita

Género: Música coral – Duración: 1 hora y 20 minutos

Organiza: Colegio de Martilleros de Entre Ríos.