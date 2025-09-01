Agenda
Septiembre cultural: el Teatro 3 de Febrero despliega una agenda con música, danza y teatro para todas las edades
Durante todo septiembre, el Teatro 3 de Febrero de Paraná se consolida como epicentro cultural y turístico de la región, con una programación variada que combina música, danza, teatro infantil y espectáculos de artistas de renombre nacional e internacional.
Además de su cartelera, el coliseo –declarado Patrimonio Histórico Nacional– ofrece visitas guiadas gratuitas todos los lunes a las 9:00 y 10:00 horas, destinadas a escuelas, instituciones y público en general. Las reservas pueden realizarse a través del correo [email protected].
De esta manera, el histórico teatro no solo refuerza su rol en la difusión del arte y la cultura, sino también en la valorización patrimonial y el turismo cultural de la ciudad.
Los imperdibles del mes
Entre los destacados de la agenda de septiembre figuran:
- Camerata Bariloche (jueves 4, 20 hs.): la reconocida agrupación ofrecerá un repertorio que recorre desde clásicos universales hasta tangos de Astor Piazzolla, en el marco del 80° aniversario de la Asociación Mariano Moreno.
- Topa: Es tiempo de jugar (sábado 6, 15 hs.): el conductor infantil presenta un espectáculo galardonado con el Premio Konex 2025 y varios premios Hugo y Atina, en una función pensada para toda la familia.
- Agarrate Catalina (jueves 18, 21 hs.): la murga uruguaya regresa con un show que mezcla humor, ironía y mirada crítica sobre la realidad latinoamericana.
- Piano Bar “Íntimo” (viernes 19, 21 hs.): el tributo a Charly García promete emocionar con los clásicos del ícono del rock nacional.
- Indios (viernes 26, 21 hs.): la banda rosarina presenta su nuevo disco Artificio, en el marco de su gira nacional.
Una programación diversa
La grilla completa incluye propuestas de ballet, danza, teatro, música sinfónica, coros y espectáculos institucionales, con entradas accesibles y varias funciones con entrada libre y gratuita, como la Noche de Gala del Día Nacional del Inmigrante (viernes 5), la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (sábado 13) y el Encuentro Coral de la Ciudad (sábado 20), entre otros.
Cultura y turismo de la mano
Con esta agenda, el Teatro 3 de Febrero reafirma su papel como motor cultural y turístico de Paraná, ofreciendo espectáculos de calidad, espacios de formación artística y la posibilidad de conocer su historia y arquitectura en visitas guiadas.
“Septiembre es un mes especial en el que el teatro abre sus puertas no solo a los artistas, sino también al público que quiere vivir experiencias culturales diversas y descubrir la riqueza patrimonial que guarda este espacio emblemático”, destacaron desde la organización.
La agenda completa para tener en cuenta:
Miércoles 3
20:30 horas – Ballet Los Entrerrianos
Entradas por boletería del Teatro:
General: $8.000
Género: Danzas – Duración: 2 horas
Organiza: Ballet Los Entrerrianos
Jueves 4
20 horas – Camerata Bariloche
Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:
Platea y palcos: $35.000
Tertulia: $20.000
Socios platea y palcos: $20.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza: Asociación Mariano Moreno
Viernes 5
20 horas – Noche de Gala Día Nacional del Inmigrante
Entrada libre y gratuita
Género: Danza y coro – Duración: 2 horas y 30 minutos
Organiza: Unión de Colectividades de Entre Ríos
Sábado 6
15 horas – Topa: Es tiempo de jugar
Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:
Platea y palcos: $35.000
Tertulia: $30.000
Género: Teatro infantil – Duración: 1 hora y 30 minutos
Organiza: Sin Producciones
Domingo 7
19 horas – Pasión, el arte en su máxima expresión
Entradas por boletería del Teatro:
Platea y palcos: $15.000
Tertulia: $12.000
Género: Danza – Duración: 1 hora y 30 minutos
Organiza: Instituto Rita Riso
Martes 9
20 horas – Llena de gracia, de Santiago Maranzana
Entradas por boletería del Teatro:
General: $5.000
Género: Teatro – Duración: 1 hora y 30 minutos
Organiza: Centro de Día Don Uva
Miércoles 10
10 horas – La Escuela va al Teatro: Fedra en karaoke
Entradas por boletería del Teatro:
General: $3.000 | Por reservas: 343 4565942
Género: Tragedia – Duración: 1 hora aproximadamente
Organiza: Teatro del Bardo
Viernes 12
21 horas – Sex, de José María Muscari
Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:
Platea y palcos: $40.000
Tertulia: $35.000
Género: Teatro – Duración: 1 hora y 30 minutos
Organiza: Sin Producciones
Sábado 13
20 horas – Orquesta Sinfónica de Entre Ríos
Entrada libre y gratuita por orden de llegada, sin retiro de ubicaciones
Género: Música – Duración: 2 horas
Domingo 14
20 horas – Muestra anual: Dancing Queen
Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:
Anticipadas: $12.000
Día de la función: $15.000
Género: Teatro – Duración: 2 horas
Organiza: Sin Producciones
Martes 16
19 horas – Premio Mejor Compañero 2025
Entrada libre y gratuita
Género: Institucional – Duración: 2 horas
Organiza: Rotary Club de Paraná
Jueves 18
21 horas – Agarrate Catalina
Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:
Platea y palcos bajos: $50.000
Palcos altos: $45.000
Tertulia: $40.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza: Sin Producciones
Viernes 19
21 horas – Piano Bar “Íntimo” en Paraná
Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:
Preferencial: $30.000
Platea: $28.000
Palcos bajos: $25.000
Palcos altos y anfiteatro: $22.000
Tertulia: $20.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza: Paracima Producciones
Sábado 20
21 horas – Encuentro Coral
Entrada libre y gratuita
Género: Coro – Duración: 2 horas
Organiza: Dirección Coro de la Ciudad
Jueves 25
20:30 horas – Muestra anual: Estrellas danzando
Entradas por boletería del Teatro:
Anticipadas: $10.000
Generales a partir de septiembre: $13.000
Género: Danza – Duración: 2 horas
Organiza: Estudio de Danza Movere
Viernes 26
21 horas – Indios en Paraná
Entradas por boletería del Teatro o por passline:
Preferencial: $35.000
Platea y palcos bajos: $30.000
Palcos altos y anfiteatro: $25.000
Tertulia: $22.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza: Paracima Producciones
Domingo 28
21 horas – Los del Litoral en concierto
Entradas por boletería del Teatro o por passline:
General: $5.000
Género: Música – Duración: 2 horas
Organiza: Los del Litoral
Martes 30
21 horas – Encuentro Coral 50 años Colegio de Martilleros
Entrada libre y gratuita
Género: Música coral – Duración: 1 hora y 20 minutos
Organiza: Colegio de Martilleros de Entre Ríos.