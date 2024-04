Crespo.- Una excelente oportunidad de capacitación en tiempos de acelerados cambios hacia la Industria 4.0, se realizará el próximo 6 de abril en esta ciudad, donde tendrá lugar el 1er evento sobre Innovación Tecnológica, en el Salón Auditorio Municipal ‘Eva Perón’ (San Martín 1327 de Crespo), desde las 9:00 horas para finalizar a las 13:00. Lo organiza Fundación LAR en colaboración con la Municipalidad de Crespo, el Min. de Desarrollo Económico de ER, La Agrícola Regional, UNL, INTI, UTN Paraná, UNER, UADER y Centro Industrial Las Parejas.

El evento reunirá a profesionales y expertos para analizar las oportunidades que ofrece la digitalización en los procesos de gestión e industria, con la participación de disertantes y expositores que darán a conocer sus experiencias.

Con un break mediante, el cierre de la jornada está programado para las 13.00 horas.

Para los interesados, es indispensable la confirmación de asistencia antes del 3 de abril de 2024 al 343 406 6611.

Programación

- 9:30 hs - Impacto de la industria 4.0 en las Organizaciones Tradicionales - Eugenia Sanchez, Soledad López Cuesta. Universidad Nacional del Litoral (UNL).

- 10:10 hs - Transformación Digital: Un enfoque Sistémico - Centro Industrial Las Parejas.

- 10:50 hs - Break

- 11:10hs - Experiencia UNER para detección de oportunidades de mejora y empleabilidad en PYMES: CUP y Preparar 4.0 - Ingeniero Ignacio Terenzano,

Universidad Nacional de Entre Ríos.

- 11:40 hs - Charla a cargo de Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

- 12:10 hs – Experiencias de la UADER en la aplicación de tecnologías para la transformación digital de procesos productivos en la Provincia de Entre Ríos. Universidad Autónoma de Entre Ríos.

- 12:40 hs - Servicios para la Industria 4.0. Panel Polo Tecnológico del Paraná. Modera: Ing. Matías Ruiz, Director de Economía del Conocimiento de la provincia de Entre Ríos. Participan: Be the Driver, Grupo Comunicar, Lumi, Inngeniar 3D, Nodo Norte IT.