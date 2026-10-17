Sociedad
¿Qué es lo que más nos enoja o ilusiona a los argentinos?
El malestar argentino ya no se concentra solamente en la inflación • El empleo, los salarios, la dificultad para llegar a fin de mes y la incertidumbre ganan espacio • Sin embargo, las encuestas también muestran una sociedad que conserva vínculos, felicidad personal y expectativas de mejora, aun cuando evalúa negativamente la situación del país.
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