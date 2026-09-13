La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain, extendió hasta el 30 de septiembre el plazo para participar del 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026.

El certamen busca reconocer y poner en valor la producción artesanal de la provincia y contempla tres premios adquisición, además de un reconocimiento especial para jóvenes artesanos.

La inscripción se realiza de manera online, de acuerdo con las bases y condiciones establecidas por la organización.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a artesanas y artesanos mayores de 18 años que cumplan con los siguientes requisitos:

Acreditar una residencia mínima de tres años en Entre Ríos .

. Estar inscriptos en el Registro Provincial de Artesanos y Artesanas de Entre Ríos (ReProAr) o haber iniciado el trámite de inscripción.

o haber iniciado el trámite de inscripción. Presentar una pieza de autoría propia.

Las obras deberán ser realizadas total o parcialmente a mano y podrán tener carácter utilitario, decorativo o funcional.

Además de la calidad técnica y estética, se valorará que las piezas expresen el oficio, la creatividad, la identidad cultural y el valor patrimonial de la producción artesanal entrerriana.

Cuánto dinero entregará el Premio Provincial de Artesanías

La edición 2026 contempla tres premios adquisición:

Primer Premio Adquisición: $900.000.

$900.000. Segundo Premio Adquisición: $800.000.

$800.000. Tercer Premio Adquisición: $600.000.

En conjunto, los tres premios principales suman $2,3 millones.

A estos reconocimientos se agrega el Premio Incentivo Joven Artesano/a, otorgado por la Asociación de Amigos del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain.

Este premio será de $400.000, no tendrá carácter de adquisición y estará destinado a participantes menores de 30 años.

Cómo inscribirse al concurso

Las postulaciones se realizan exclusivamente de manera digital, mediante el formulario dispuesto por la organización.

La inscripción permanecerá abierta hasta el miércoles 30 de septiembre de 2026.

Formulario de inscripción:

Acceder al formulario de inscripción

Para consultar todos los requisitos, características de las obras y condiciones de participación:

Consultar las bases y condiciones

Una convocatoria para poner en valor la identidad entrerriana

El Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal busca visibilizar la diversidad y calidad de la producción artesanal de Entre Ríos, al tiempo que reconoce a quienes mantienen vigentes técnicas, conocimientos y tradiciones transmitidas a través de generaciones.

La convocatoria representa además una oportunidad para que artesanas y artesanos puedan mostrar su trabajo, fortalecer su reconocimiento y formar parte de una colección que pone en valor el patrimonio cultural de la provincia.

Dónde consultar

Para realizar consultas relacionadas con el reglamento o el proceso de inscripción, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].