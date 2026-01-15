En las últimas semanas, farmacéuticos de nuestra región advirtieron la falta del medicamento Ibupirac Migra (ibuprofeno), elaborado por el laboratorio Pfizer, sin que mediara una comunicación formal por parte de los distribuidores habituales ni de la empresa fabricante. La situación fue informada oportunamente por Paralelo32 en su sitio web.

Tras la publicación de la nota, en el día de hoy se comunicó con nuestro medio un directivo de una empresa de servicios de comunicaicón vinculada a Pfizer, quien facilitó el contacto con la compañía. A consecuencia, desde la administración del laboratorio se nos remitió el siguiente comunicado explicativo:

“Queremos informar que Ibupirac Migra no ha sido discontinuado y continúa formando parte del portafolio de productos de Pfizer en Argentina.

En las últimas semanas se registró una disponibilidad limitada en algunas droguerías, debido a paradas programadas de mantenimiento en nuestra planta, lo que generó demoras temporales en la entrega del producto a droguerías y farmacias.

Estas tareas ya han finalizado y el proceso productivo se encuentra normalizado.

El abastecimiento habitual de Ibupirac Migra estará restablecido durante el mes de marzo, cuando las droguerías volverán a contar con stock regular para su distribución.

Reafirmamos nuestro compromiso con la disponibilidad de nuestros productos y con una comunicación transparente hacia profesionales de la salud, farmacias y consumidores. Ante cualquier consulta adicional, nuestro equipo permanece a disposición”.

De este modo, queda aclarada la incertidumbre que comenzó a generar preocupación, especialmente entre los pacientes que utilizan este medicamento de manera frecuente. Ibupirac Migra es uno de los antimigrañosos de mayor demanda en el país y, hasta tanto se normalice su provisión, quienes lo requieren podrán recurrir a alternativas terapéuticas indicadas por profesionales médicos o farmacéuticos.