La XIV Feria del Libro Paraná Lee dedicará un espacio especial a las infancias con una programación que combinará literatura, juego, creatividad y participación. Del 14 al 17 de agosto, la Carpa de las Infancias será uno de los principales atractivos del tradicional encuentro cultural organizado por la Municipalidad de Paraná.

Durante las cuatro jornadas, de 10:00 a 18:00, niños, niñas y adolescentes podrán participar de actividades permanentes de mediación de lectura, recorridos literarios, narraciones, propuestas recreativas y experiencias pensadas para acercarlos al mundo de los libros de una manera lúdica.

Lecturas, juegos y participación

La programación incluirá diversas iniciativas destinadas a fomentar el hábito de la lectura y la imaginación. Entre ellas se destacan los Baúles Andariegos, el proyecto Entre.Ver.Arte, encuentros con la narradora cordobesa Soledad Rebelles, una trivia deportiva junto al escritor Luciano Wernicke, un mural colectivo para intervenir con palabras y dibujos y un recorrido literario dedicado a los 130 años del nacimiento del poeta Juan L. Ortiz.

También habrá una propuesta denominada "Cuentos e historias con posturas de yoga", coordinada por Stella Maris Sors, que combinará relatos con actividades corporales para los más pequeños.

Homenaje a un clásico de la literatura infantil

Uno de los momentos destacados de la feria será la muestra dedicada a "La Torre de Cubos", de Laura Devetach, obra fundamental de la literatura infantil argentina que este año celebra 60 años desde su primera publicación.

La exposición reunirá ilustraciones originales del libro y estará acompañada por una actividad lúdica especialmente diseñada para que las infancias descubran y redescubran este clásico a través del juego.

Libros que fueron censurados

La programación también incluirá una propuesta con fuerte contenido histórico y educativo. La Biblioteca Popular presentará una muestra dedicada a los libros infantiles que fueron prohibidos durante la última dictadura militar, con el objetivo de promover la memoria y reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión y el acceso a la lectura.

Con una agenda diversa e interactiva, la Feria del Libro Paraná Lee volverá a ofrecer un espacio donde la literatura, el arte y la creatividad se transformarán en herramientas para el encuentro y el aprendizaje de las nuevas generaciones.