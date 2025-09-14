El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia, presenta un nuevo ciclo del Cineclub titulado “Perra vida. Cine y afectos perros”. La propuesta comenzará este martes 16 de septiembre, a las 19.30, con la proyección de Space Dogs (Austria, 2019 – 91’), dirigida por Elsa Kremser y Levin Peter, en la Sala Rubén Noble (Gregoria Matorras 861, Paraná). La entrada será libre y gratuita.

El ciclo, que se extenderá durante septiembre y octubre, invita a reflexionar sobre el lazo singular entre humanos y perros, caracterizado por la compañía, la sensibilidad y los afectos que generan. Desde el IAAER destacaron que el cine permite explorar estas relaciones como territorios de intensidad donde se entrelazan el amor, la muerte, la sobrevivencia, la manipulación de otras vidas y la comicidad que atraviesa la existencia.

Programación completa

Martes 16/09 : Space Dogs (Austria, 2019 – 91’) de Elsa Kremser y Levin Peter.

: (Austria, 2019 – 91’) de Elsa Kremser y Levin Peter. Martes 23/09 : Heart of a dog (Estados Unidos, 2015 – 75’) de Laurie Anderson.

: (Estados Unidos, 2015 – 75’) de Laurie Anderson. Martes 30/09 : Barking dogs never bite (Corea del Sur, 2000 – 110’) de Bong Joon.

: (Corea del Sur, 2000 – 110’) de Bong Joon. Martes 14/10: El perro que no calla (Argentina, 2021 – 71’) de Ana Katz.

Con esta nueva edición, el Cineclub del IAAER vuelve a abrir sus puertas para acercar propuestas que combinan cine, arte y reflexión social, ofreciendo al público de Paraná y la región una oportunidad para disfrutar de películas internacionales y nacionales con una mirada original sobre el vínculo humano-canino.