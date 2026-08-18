El campo convertido hoy en ese Parque del Lago que disfrutamos los crespenses y mucha gente que llega desde localidades vecinas, junto al pórtico sobre el lado norte de Acceso Alfonsín, tiene mucha historia y parte de ella ya ha sido contada en este espacio. Fue área industrial para el gobierno de Hamad Hamdan en el ‘74/75, fue posteriormente destinado a la construcción de 300 viviendas sociales, hasta que finalmente el gobierno del contador Daniel Paifer rescató del IAPV ese terreno, a cambio de otros lotes.

Afrontando críticas y dura oposición en el HCD, contra viento y marea, con el Ing. Amilcar Waigel en Obras Públicas, fueron forestando y construyendo algunas obras con personal municipal, adquiriendo además a las familias Eberle y Prediger lotes aledaños para ampliarlo. Además de la parquización, poco a poco se invirtió en equipamiento e infraestructura: sanitarios, iluminación, juegos, trifásica, escenario y anfiteatro.

En cuanto al sector del lado sur de Acc. Avellaneda, el gobierno de Rolando Kaehler recuperó parte de la superficie mediante el relleno sanitario, luego parquizado por otros gobiernos.

Con la firma del Intendente Paifer y el Sec. Gob. Horacio Cabrera, ingresó y se aprobó en el Concejo Deliberante el 2 de octubre de 1995, la Ordenanza 36/95 con esta resolución: “Art. 1ª - Declárase espacio verde permanente a la superficie de tierra de ciento dieciséis mil novecientos cincuenta metros cuadrados (116.950,81 m2) ubicada sobre Acceso Avellaneda de esta ciudad y compuesta de la forma que se indica: (Se detallan 11 planos de mensura. N de R). Art. 2º - Créase el “Parque del Lago”, que se encuentra emplazado en el predio descripto en el artículo anterior”. El artículo 3º deroga toda otra disposición existente .

En los considerandos se contempló también que ese parque “jerarquiza y embellece el acceso a nuestra ciudad”, y que: “cuenta con infraestructura básica para la realización de fiestas tradicionalistas”.

Este parque constituye una de las políticas de Estado que en los últimos 35 años han tenido continuidad, cualquiera fuese el color del gobierno en turno. Unos más, otros menos, cada uno sumó. La continuación de lo que es bueno para la comunidad es lo que hace grandes a los pueblos.