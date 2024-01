** Con todo dispuesto para elaborar una columna más, bajo el epígrafe Mangrullo, al destapar la lata del barullo nacional nos preguntamos ¿qué nos inspirará esta semana? ¿Los rostros de la gente que vuelve de hacer las compras y se apresura a llegar a casa porque no le gusta lagrimear por la calle? Esa ecónoma familiar que en casa mira Cocineros Argentinos y le recomiendan ‘cuide su salud, cuide sus arterias que son las únicas que va a tener… use siempre aceite de oliva’. Gracias por el consejo, pero, con el de oliva a un promedio de 12 lucas el litro, hay que entregar las arterias a lo que el destino les depare… Se hace lo que se puede con los tres mangos que se recibe. No hay plata en el gobierno nacional ni en el provincial y mucho menos en los bolsillos de la clase media y chata, por lo que al cuidado de la salud poco le sirven los consejos.