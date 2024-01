** Mientras en las comisiones de la Cámara baja empezaron a tratar el proyecto enviado por el Ejecutivo para debatir sobre los 664 artículos y anexos del DNU del Ejecutivo nacional, Javi Milei erró el pié en el pedal y se le desbocó la bici tan solo porque la periodista Silvia Mercado de LN+, dijo que él ya se había mudado a Olivos, ‘con sus perros’. El caso fue que el presi todavía no llevó sus perros porque no le terminaron de construir aún los caniles donde permanecerán cuando no estén destrozando las orquídeas que hizo plantar Perón.

** Le bastaba con decir que la periodista informó mal e invitarla a rectificar la noticia. Ella lo hubiese hecho y a otra cosa mariposa. Sin embargo el Javi comenzó a tuitear con furia en la plataforma X (de su nuevo amigo Elon Musk) atacando duramente a la periodista y todos los “de la mesa”, con frases como “mentirosos seriales”, acusándola de inventar la noticia con "escandalosa impunidad". Cuando la periodista se disculpó, contraatacó con un “recularon en chancletas”… ¡Hasta el vocero Adorni se refirió al tema! ¿No es como too much?