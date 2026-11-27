El director, guionista y productor Mariano Llinás recibió este viernes el Premio Tilda Thamar a la trayectoria, una de las distinciones que entrega el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). El reconocimiento se realizó en la Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en Paraná, ante un numeroso público.

La entrega tuvo lugar antes de la actividad “Borges imaginado”, una conversación entre Llinás y el periodista Enrique Butti, conducida por Franco Giorda, periodista, docente y programador cinematográfico.

Las directoras artísticas de esta octava edición, Betania Cappato y Florencia Curi, junto al presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, fueron los encargados de entregar la distinción.

“Es un gran honor para mí y agradezco este premio. Este Festival transmite muchas emociones desde todas sus pantallas y genera el encuentro, motiva la creatividad y la charla compartida”, expresó Llinás.

Durante el encuentro también se refirió a Tilda Thamar, actriz entrerriana que da nombre al reconocimiento. Recordó que conoció su historia a partir de un episodio ocurrido cuando la Policía clausuró una galería donde se exponían fotografías de Annemarie Heinrich y retiró un retrato de la actriz.

Un premio que homenajea a una figura del cine argentino

El Premio Tilda Thamar es una pieza realizada por Sol Yedro, artista visual, ceramista, alfarera y docente entrerriana, creadora de la marca Dioi Cerámica.

La distinción lleva el nombre de la actriz nacida en el sur de Entre Ríos, quien formó parte de la época dorada del cine argentino. Su nombre artístico surgió de la inversión de las sílabas del nombre de su madre, Martha.

Tilda Thamar estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes antes de dedicarse a la actuación. Debutó en cine en 1936 con la película “Don Quijote del altillo” y, desde 1948, desarrolló gran parte de su carrera en Francia. Murió el 12 de abril de 1989 en Clermont-en-Argonne, al norte de ese país.

La película de Llinás sobre Borges

Durante el festival también se proyectó “Biografía de Jorge Luis Borges” (2026), la última película de Llinás. Se trata de un documental de investigación de 323 minutos, dividido en tres partes, que reconstruye aspectos de la vida y la obra del escritor a partir de manuscritos, libros, documentos, objetos y lugares vinculados con su historia.

La película toma como punto de partida el recorrido de parte del acervo de la familia Helft hacia la Fundación del Instituto de Estudios sobre Arte Latinoamericano (ISLAA). A partir de ese material, propone una búsqueda de carácter detectivesco y no lineal, sin recurrir a las tradicionales entrevistas a testigos.

Producida por El Pampero Cine, cuenta con Llinás como narrador, acompañado por el investigador y traductor Ernesto Montequín. También participan Nicolás Helft y Laura Paredes.

Llinás es una de las figuras del cine independiente argentino contemporáneo y miembro fundador del colectivo El Pampero Cine.

Los reconocimientos de otras ediciones

El Premio Tilda Thamar distingue a personalidades vinculadas con el cine y la cultura audiovisual. En la octava edición de 2026 también fueron reconocidas Adriana Lestido, fotógrafa, artista visual y cineasta, y Lorena Muñoz, directora, guionista y documentalista.

En la séptima edición recibieron la distinción Celina Murga, directora y productora paranaense; Fabián Muteverría, histórico proyectorista del IAAER; Ignacio Agüero, referente del cine documental chileno; Paula Félix-Didier, historiadora y especialista en preservación audiovisual, y Luciano Monteagudo, crítico y programador cinematográfico.

En la sexta edición fueron distinguidos la actriz Adriana Aizemberg; el investigador e historiador Fernando Martín Peña; la cineasta santafesina Marilyn Contardi y José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España.

El FICER continúa hasta el domingo

La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos comenzó el martes y se extenderá hasta este domingo 29 de noviembre, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de Paraná.

La organización está a cargo del Gobierno de Entre Ríos, a través del IAAER, junto con la Secretaría de Cultura, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.