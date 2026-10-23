La escritora cordobesa Mabel Luchetti presentará su libro en la localidad que inspiró su reciente novela histórico romántica, “sobre mandatos familiares, maternidad, identidad, y el precio de elegir en tiempos donde amar también era un acto de rebeldía. Una invitación a sentir y creer que incluso en los tiempos más duros, entregarse puede ser el acto más valiente de todos”.

Su magnífico trabajo se relaciona con una realidad de los pueblos migrantes -en este caso los alemanes del Volga en particular- que no ha sido suficientemente abordada en la abundante literatura que ha generado esta epopeya próxima a cumplir 150 años de feliz residencia en la Argentina.

“El llamado del Volga” es sin dudas un texto inspirador que nos acerca a la comprensión de una identidad cultural forjada por experiencias vividas en un peregrinaje de tres siglos. Es una historia que atrapa, emociona, despierta fantasmas y también bellos recuerdos; tensiona en sus pasajes críticos y sin embargo es un canto a la vida, donde el amor se sobrepone a una rígida tradición que hasta las primeras transgresiones culturales parecía inexpugnable.

El personaje central de esta novela, Kathia, nos lleva de la mano por paisajes desconocidos, situaciones complicadas, duras formas de vida que sobrevivieron a varios imperios, y nos mete bajo el techo de una familia tradicional de recién llegados a la tierra criolla, a la que desafía sin enfrentarla. Ese viaje se hace realmente placentero de la mano de su autora, Mabel Luchetti, quien se pregunta en el resumen de su obra: ¿Puede cambiar el rumbo de una historia escrita por imperios, tradiciones y silencios?

La autora es nacida en Córdoba, donde reside junto a su familia. Se graduó en la Universidad Nacional de Córdoba como Traductora Pública de Inglés y Profesora en Lengua y Literatura Inglesa. Ha obtenido premios y menciones a nivel local y nacional por sus cuentos “El delator”, “Rojo sangre”, “El mantel a cuadros” y “Kiné y Maura”. Ha publicado la antología de cuentos “De Tramas y Destinos”; ha incursionado en la ficción histórico-romántica con su novela “Encuentro de Almas”, y más recientemente con “El llamado del Volga”, que será presentado en la Casa de la Cultura de Valle María el viernes 30 de octubre a las 19 horas, con entrada libre.