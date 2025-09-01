Crespo.- Programado para el viernes 24 y sábado 25 el Festival Crespo Rock 2023 debió posponerse 24 horas debido a las inclemencias climáticas que tuvimos en la región, pasando la fecha al domingo. Fue la primera vez que se programan dos fechas de actividades para que se presenten sobre el escenario una veintena de bandas que brindaron al público asistente su mejor puesta en escena y música. En el predio se contó con un patio de comidas, zona de barras y cantina, además de un espacio pensado para los más pequeños con peloteros para su entretenimiento.

En la tardecita del sábado 25, el escenario Gonzalo “Ruso” Urig, se encendió con Osafim, la banda más joven del festival, para darle paso luego a la Batuada Municipal, que cautivo al público con su simpatía. El espectáculo continuo con los oriundos de Libertador San Martin y Diamante, Farhen, seguidos por los locales de 220, Bandera de Guerra, Nave del Rio de elegante Reggae/Ska y un cierre muy emotivo con La Zapada de Aurelio en su regreso triunfal a los escenarios.

















En tanto la jornada del domingo comenzó más temprano, por la tarde, con Marcapasos haciendo los primeros acordes del buen rock. Luego la multitudinario Estación Rock deslumbro al público con la juventud de sus integrantes. La siguiente presentación fue un acústico muy bien logrado por Peka Lambretch, para dar paso al arrollador sonido de Astillas del Mismo Palo, previo bautismo de escenario con el nombre de Hernán “Rata” Jacobi. Llegando al final de dos jornadas históricas de rock, cerraron los legendarios Rollando Rolla y los paranaenses de Maquinar.

Este evento, que fue pensado y producido por un grupo de amigos amantes del Rock bajo el nombre de RR Producciones, dejo sentado la necesidad de encontrar lugares donde difundir la música de los artistas locales. Y la semilla que plantaron este último fin de semana en Crespo, sin duda comenzó a crecer. Ya no hay vuelta atrás, es menester que sea Rock.