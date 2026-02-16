La obra teatral “Los libros de Karafufú”, del Colectivo Las Cuencas de Concordia, formará parte en febrero del Ciclo de Verano Teatro y Música que organiza la Agrupación Cultural Victoria, histórica sala independiente fundada en 1947.

En su décima edición, el ciclo cuenta con el acompañamiento del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER), a través del programa Entre Ríos a todo teatro, que impulsa la circulación de producciones escénicas en distintos puntos de la provincia.

Función el 20 de febrero

“Los libros de Karafufú” se presentará el 20 de febrero a las 19, en la sede de la Agrupación Cultural Victoria (Italia 474, Victoria, Entre Ríos). La entrada general tendrá un valor de 5.000 pesos.

La propuesta está especialmente dirigida a las infancias, aunque puede ser disfrutada por público de todas las edades.

Un collage de cuentos, canciones y juegos

La obra expone un collage de cuentos, canciones y juegos físicos y sonoros que trasladan a una infancia luminosa. En escena aparecen una oruga glotona, un lobo que se arma con las manos, un mosquito molesto y rimado, y una narradora que a veces lucha contra el sueño para continuar contando historias.

La puesta invita no solo a mirar y escuchar, sino también a participar de juegos interactivos desplegados por la intérprete, generando un vínculo cercano con el público.

Estrenada en febrero de 2025, la obra realizó funciones en salas teatrales y escuelas de Concordia y de Salto (República Oriental del Uruguay). Además, participó en la Semana del Teatro, en el Festival solidario “Ningún Pibe con Hambre”, en Farsa - Festival de Arte Escénico de Salto, y en el Festival de Teatro y Ciencia en Paraná.

Ficha técnica

Narración, ejecución musical y actuación: Lucía Salamanca

Dirección: Marta Cot

Producción: Colectivo Las Cuencas

Asistencia de producción: Yanina Porchetto

Fotografía: Omar Lagraña

Utilería y vestuario: Colectivo Las Cuencas

Trayectoria del grupo

El Colectivo Las Cuencas trabaja desde 2017 en torno a la investigación histórica, la elaboración dramatúrgica, la creación sonoro-musical y el entrenamiento físico-vocal, combinando una perspectiva artística y pedagógica.

Su primer espectáculo, “Cuenca. Todo debajo”, se estrenó en julio de 2019 en Concordia y superó las 70 funciones en salas, escuelas y espacios no convencionales de Entre Ríos, Río Negro, Corrientes, Chaco, Buenos Aires y Salto (Uruguay). Además, representó a la provincia en la 36° Fiesta Nacional del Teatro (Chaco, 2022) y participó en diversos festivales.