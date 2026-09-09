El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) sumará en su programación una esperada presentación internacional. Se trata de Lejos de los árboles, el nuevo largometraje de la directora catalana Meritxell Colell Aparicio, que tendrá su primera exhibición en el país en el marco del festival entrerriano.

La película integrará la sección Panorama Internacional, uno de los espacios destinados a acercar al público producciones de distintas partes del mundo y nuevas miradas del cine contemporáneo.

Una película con reconocimiento internacional

Lejos de los árboles llega al Ficer luego de un importante recorrido por festivales internacionales. Su estreno mundial se produjo en el Festival de Locarno, donde obtuvo el Premio Fipresci, otorgado por la crítica cinematográfica internacional.

La incorporación del largometraje a la programación del festival permite, además, acercar por primera vez al público argentino la obra más reciente de una realizadora considerada una de las voces destacadas del cine de autor español.

Meritxell Colell, una mirada sobre la memoria y los vínculos

Nacida en Barcelona en 1983, Colell es directora, guionista, montadora y docente. Forma parte de una reconocida generación de cineastas catalanas contemporáneas que consiguió proyectar su trabajo más allá de España.

Su cine se caracteriza por una mirada íntima y por la exploración de temas como el territorio, la memoria, los vínculos afectivos y el exilio. Estos elementos atraviesan una filmografía construida desde una perspectiva personal y sensible.

Su primera película, Con el viento (2018), tuvo su estreno en la Berlinale y recibió la Biznaga de Plata a Mejor Película Española en el Festival de Málaga.

Años después, con Dúo (2023), volvió a ser reconocida en Málaga, donde obtuvo el premio a Mejor Dirección.

El Ficer vuelve a poner el foco en el cine internacional

La llegada de Lejos de los árboles se inscribe en la propuesta del Ficer 2026, que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre y es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer).

Con su inclusión en Panorama Internacional, el festival entrerriano suma una producción de una directora con reconocimiento en los principales circuitos del cine de autor europeo y ofrece al público la posibilidad de conocer en pantalla grande una película que hasta ahora no tuvo presentación en Argentina.