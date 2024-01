Durante una extensa entrevista con Paralelo 32, el flamante administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, abogado Exequiel Donda, y el nuevo subadministrador, ingeniero agrónomo Alfredo Bel, se sinceraron sobre la situación del ente responsable de más de 2.100 kilómetros de rutas asfaltadas y más de 23 mil kilómetros de caminos rurales naturales, de ripio y broza.

Señalaron que la gestión del gobernador Rogelio Frigerio recibió Vialidad con una deuda superior a 20 mil millones de pesos con empresas constructoras por certificaciones de obras que no se pagaron. Hay cuatro embargos sobre las cuentas de la DPV; el cuarto ingresó el mismo día que asumieron ambos funcionarios. El abogado Donda recordó que antes de llegar al embargo, hay un trámite administrativo interno iniciado por la empresa acreedora, que no fue respondido por el gobierno anterior; luego viene la presentación judicial, que no resolvió el conflicto, hasta llegar al embargo. “Esto no pasa en dos meses, pasa en mucho más tiempo”, subrayó.

En este momento, está prácticamente paralizada la actividad de la DPV, a partir de un acuerdo con la Cámara Argentina de la Construcción Camarco y el sindicato de trabajadores UOCRA. Se va a analizar obra por obra, cómo seguir con todo el paquete de obras públicas que quedó en marcha desde la gestión anterior.