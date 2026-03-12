La escena musical alternativa, electrónica y urbana tendrá nuevos espacios en Paraná con el inicio de dos ciclos que se desarrollarán en el Centro Cultural La Vieja Usina y en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Las propuestas comenzarán este fin de semana y forman parte de la agenda impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Las actividades comenzarán el viernes 13 a las 20 con una nueva edición de Crossover Night en el Centro Cultural La Vieja Usina, ubicado en Matorras 861. Allí se presentarán los proyectos musicales Replicant, Fuzzytronic, Birriados y Células Muertas, en una noche dedicada a la experimentación sonora y a las propuestas emergentes.

El recital contará además con servicio de cantina y tendrá una entrada general de 5.000 pesos. El evento es producido por Delirio Records & Gallegher Plus con el apoyo del espacio cultural provincial.

Por otra parte, el sábado 14 a partir de las 19 se realizará la primera fecha del Ciclo Nodo en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la intersección de 9 de Julio y Carbó.

La jornada contará con la participación de H de Perra, Timo Psicodelia y Rusty, en un encuentro que propone vincular a artistas de la escena local con proyectos de alcance nacional.

Las entradas para esta actividad son aranceladas y pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma centralticket.net.

Desde la Secretaría de Cultura provincial señalaron que estas iniciativas buscan ampliar los circuitos de difusión y presentación para artistas de distintos géneros, incorporando nuevas propuestas al calendario cultural de marzo y generando más espacios para la producción musical contemporánea en la provincia.