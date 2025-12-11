La escritora entrerriana Mariana Bolzán anunció la realización de “Lento”, un taller virtual de lectura, escritura y conversación que se dictará los jueves 8, 15 y 22 de enero, de 19 a 21, a través de la plataforma Google Meet. La propuesta busca ofrecer un espacio para trabajar con la palabra desde un ritmo diferente, más pausado y reflexivo, mediante consignas accesibles y un intercambio grupal guiado.

El taller surge como respuesta a inquietudes de participantes de ediciones anteriores, quienes buscaban una instancia breve y posible de sostener durante el verano, pero que permitiera abrir un paréntesis en la velocidad cotidiana. Pensado como una serie de tres encuentros consecutivos, “Lento” podrá realizarse desde cualquier lugar, siempre que se cuente con un dispositivo con buena conexión a internet. La modalidad virtual, explicó Bolzán, apunta a garantizar accesibilidad y permitir que personas en vacaciones o en residencias temporales puedan sumarse sin dificultades.

Durante cada jornada se leerán textos, se realizarán escrituras breves a partir de disparadores y se propiciará una conversación colectiva sobre las imágenes, sensaciones e ideas que surjan de los ejercicios. El espacio está orientado a construir una experiencia compartida alrededor del lenguaje, sin exigencias académicas ni requisitos previos. La consigna principal: recuperar un ritmo más calmo para acercarse a la lectura y la escritura.

Sobre la coordinadora

Mariana Bolzán es la autora más reciente en recibir el Premio Fray Mocho, el galardón literario más prestigioso de la provincia. Su novela Horizonte de sucesos fue elegida entre más de treinta obras presentadas en la última convocatoria. Comunicadora social y poeta, publicó en 2019 Un rayo en el mundo (Ana Editorial), obtuvo el Premio Literario Juan L. Ortiz en 2018 y formó parte de la Antología Federal de Poesía de la Región Centro. Sus textos aparecieron además en revistas culturales como Orsai, La Agenda Buenos Aires, Sonámbula y La Palabra Precisa.

Inscripción

La actividad cuenta con cupo limitado y requiere inscripción previa mediante correo electrónico a: [email protected]