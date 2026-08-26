La Editorial Municipal de Paraná participará de una nueva edición de la Feria del Libro de Santa Fe, donde presentará su catálogo de autores paranaenses y las últimas publicaciones del sello.

El encuentro se desarrollará del miércoles 26 al domingo 30 de agosto, en la Estación Belgrano, y la editorial tendrá presencia en el stand 67.

La participación se enmarca en el acuerdo “Dos ciudades, un destino”, que busca fortalecer los vínculos entre Paraná y Santa Fe y generar espacios de intercambio cultural entre ambas ciudades.

Más de 20 títulos y seis colecciones

Durante los cinco días de la feria, los visitantes podrán conocer el catálogo de la Editorial Municipal de Paraná, que reúne más de 20 títulos distribuidos en seis colecciones:

La música en que flotamos .

. Un fresco abrazo .

. Ética y Cuidado .

. La orilla transparente .

. Orígenes .

. Un mundo a río abierto, la colección incorporada recientemente.

La propuesta permitirá acercar a lectores santafesinos y visitantes distintas obras vinculadas con la literatura, la cultura, la historia y la identidad de Paraná y Entre Ríos.

Las nuevas publicaciones que presenta Paraná

Entre las novedades que llevará la editorial se encuentra “Meirama. Obra reunida”, que recupera parte de la producción del escritor y poeta paranaense Julio Héctor Meirama, incluyendo poemarios inéditos.

La publicación reúne textos recuperados de un archivo familiar que sobrevivió a la destrucción provocada durante la última dictadura.

Según se explica en la presentación de la obra, el material permaneció durante décadas guardado en un maletín. El trabajo editorial permitió recuperar, ordenar y dar forma a esos escritos.

Entre los materiales reunidos aparecen Soy la tierra y engendro la esperanza, Milonga y otros poemas, Indiamérica mi patria y un conjunto de poemas inéditos.

La edición busca así reponer una voz literaria de Paraná y poner nuevamente en circulación una producción que permaneció durante años fuera del alcance de los lectores.

Paraná, 200 años de historia

Otra de las novedades será “Paraná 200 años de historia. 1826 a 2026”, una publicación que conmemora el bicentenario de la ciudad.

El libro reúne distintos aspectos vinculados con la historia, la cultura y el paisaje de Paraná, a partir de una selección de acontecimientos y expresiones que forman parte de la identidad de la capital entrerriana.

La obra se suma a la propuesta de la editorial de recuperar y difundir contenidos relacionados con el patrimonio cultural y la historia local.

También estará presente el Premio “Entre Orillas”

La Editorial Municipal de Paraná llevará además ejemplares correspondientes a la quinta edición del Premio Literario Municipal “Entre Orillas”.

El certamen surgió en 2021 como una iniciativa conjunta de las editoriales municipales de Paraná y Concepción del Uruguay, con el objetivo de promover la producción literaria de autores y autoras nacidos o radicados en Entre Ríos.

A partir de cada convocatoria se seleccionan obras en las categorías cuento y poesía, que luego forman parte de publicaciones destinadas a ampliar la circulación de las nuevas voces literarias entrerrianas.

Mesa de escritoras paranaenses

La presencia de la editorial también incluirá una actividad especial: la Mesa de escritoras paranaenses, que reunirá a las autoras Mariana Bolzán, ganadora del Premio Fray Mocho en la categoría novela, y Mara Rodríguez, integrante del Equipo Editorial.

El encuentro se realizará a las 19:00, en el Auditorio 2 de la Estación Belgrano.

La actividad será una oportunidad para conocer las experiencias y perspectivas de las escritoras y para profundizar en la producción literaria que surge desde Paraná.