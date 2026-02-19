La Compañía Teastral anunció el inicio de clases de su Escuela de Clown, una nueva propuesta de formación teatral que comenzará en marzo en la ciudad de Paraná. La iniciativa estará orientada a personas interesadas en el teatro físico, el humor gestual y el lenguaje del clown, y se desarrollará a través de talleres trimestrales.

La coordinación estará a cargo de la actriz y licenciada en Teatro Paula Righelato y del actor payaso y músico Ezequiel Caridad, ambos referentes de la escena independiente local.

Una propuesta en el marco de los 20 años

La creación de la escuela se enmarca en el 20° aniversario de la Compañía Teastral, que durante 2026 celebra dos décadas de trabajo sostenido en la escena independiente local y regional.

Desde la organización señalaron que el proyecto responde a una iniciativa gestada desde hace años, con el objetivo de consolidar un espacio estable de enseñanza en el litoral argentino. La propuesta se centrará en el teatro gestual, el trabajo físico del actor y el abordaje del lenguaje humorístico desde una perspectiva artística y pedagógica.

Dos talleres desde marzo

El ciclo comenzará en marzo con dos espacios formativos:

Clown inicial , a cargo de Paula Righelato, se dictará los martes de 18 a 20 y estará destinado a quienes deseen acercarse por primera vez a esta técnica escénica.

, a cargo de Paula Righelato, se dictará los martes de 18 a 20 y estará destinado a quienes deseen acercarse por primera vez a esta técnica escénica. Cuerpo cómico, coordinado por Ezequiel Caridad, se desarrollará los jueves en el mismo horario y propondrá un entrenamiento centrado en la preparación física, la construcción del gesto humorístico y la exploración del movimiento como herramienta expresiva.

Las personas interesadas podrán inscribirse en uno o en ambos talleres, según sus intereses y disponibilidad.

Continuidad de un proceso pedagógico

Desde la compañía explicaron que la Escuela de Clown surge también como continuidad de experiencias formativas previas. En 2026 se cumplen diez años del primer espacio de formación continua en clown coordinado por Caridad, dedicado al humor físico, la construcción de gags, caídas escénicas, creación de números y dirección de espectáculos vinculados al universo payaso.

Esa experiencia funcionó como antecedente directo del proyecto actual, que ahora busca institucionalizar y ampliar la propuesta, fortaleciendo la formación artística en la región.

Inscripciones abiertas

El costo mensual de cada taller será de 30.000 pesos, mientras que quienes opten por cursar ambos espacios podrán acceder a un valor promocional de 50.000 pesos mensuales.

La inscripción permanece abierta y las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico: [email protected]