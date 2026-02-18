Este viernes desde las 20 horas se llevará a cabo en la explanada del Puerto de Colon el festival musical “Ritmos Argentinos”, una propuesta cultural con entrada libre y gratuita que reunirá a artistas locales y emergentes.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por la Secretaria de Cultura de la Nacion Argentina, la Secretaria de Cultura de Entre Rios y la Municipalidad de Colon, en el marco de un programa con perspectiva federal que busca fortalecer la circulación artística en distintas regiones del país.

Música en vivo y suelta de libros

Sobre el escenario se presentarán Pajarito Silvestri, La Big Band, Factor Fun y Suma Paciencia, ofreciendo una variedad de estilos que recorrerán distintos géneros de la música argentina.

Además, el encuentro contará con una suelta de libros organizada por la Comision Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), sumando una propuesta literaria a la jornada y promoviendo el acceso a la lectura en el espacio público.

“Ritmos Argentinos” se plantea como un espacio para visibilizar y acompañar a músicos emergentes, generando escenarios de encuentro entre artistas y comunidades locales.

El sábado continúa en Galarza

Tras su paso por Colón, el escenario móvil continuará su recorrido este sábado 21 de febrero, también desde las 20 horas, en el Parque Paseo del Ferrocarril de General Galarza.

En esa localidad se presentarán Nahuel Borrá, La Sin Nombre, Híbridos y Karel Fleites y la Nave del Regreso, con entrada libre y gratuita.

De esta manera, la propuesta reafirma su carácter itinerante y federal, llevando música en vivo y actividades culturales a distintos puntos de la provincia.