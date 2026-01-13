En las últimas semanas, farmacéuticos de distintos puntos del país advirtieron la falta del medicamento Ibupirac Migra (Ibuprofeno), elaborado por el laboratorio Pfizer, sin que mediara comunicación formal que explicara las razones de su ausencia en los canales habituales de distribución. No se han difundido alertas oficiales que permitan precisar si el faltante responde a razones regulatorias, por lo que podría responder a cuestiones de producción o distribución, sin que hasta el momento exista confirmación oficial al respecto.

Se trata del antimigrañoso de mayor demanda en Argentina y, según señalaron profesionales consultados, la interrupción en la provisión del producto no fue acompañada por información oficial dirigida a las farmacias, lo que genera incertidumbre tanto en el sector como entre los pacientes que lo utilizan de manera frecuente.

Paralelo32 consultó sobre el particular a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para que informen sobre el posible retiro de lotes, restricciones sanitarias o la discontinuación del medicamento, y se nos informó que no se verifican observaciones al respecto, señalando además que el vademécum de todos los laboratorios se actualiza a diario ante esa Administración y Pfizer en particular no ha comunicado discontinuidad. Por descarte razonable, el faltante se orienta a una cuestión productiva o logística del laboratorio.

La falta de información sobre interrupciones en la provisión de medicamentos de uso habitual vuelve a poner en evidencia las dificultades de comunicación entre los organismos regulatorios, los laboratorios, las farmacias y los usuarios, especialmente cuando no existen alertas sanitarias formales que expliquen estas situaciones.