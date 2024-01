Nuestro corredor Ultra, el crespense, entrerriano, argentino (destaquémoslo porque es el único de nuestro país que calificó para intervenir), ya está concentrado en Minnesota para intervenir en la ultramaratón anual que tiene lugar en International Falls, Minnesota, Estados Unidos. La edición 2024 del Arrowhead 135 se llevará a cabo desde pasado mañana lunes 29 al 31 de enero, cuando se supone que todos los corredores que superaron la durísima prueba, hayan llegado a destino cubriendo 217 kilómetros en las categorías de esquí, ciclismos y atletismo. En esta última participa Juan Coassolo. Allí no se trata de llegar primero sino de llegar al final; de sobrevivir, de no abandonar.

En el último contacto que tuvimos con Coassolo, nos manifestó su preocupación porque en aquel inhóspito territorio donde se hará la prueba, tendría que haber nevado para esta fecha y eso no sucedió. De todos modos tendrán frío de unos -15 ºC, pero se esperaban temperaturas de hasta -40 ºC. Recordemos que los competidores no pueden ir acompañados y para su asistencia y provisión arrastrarán un trineo con todo lo necesario (al que hemos nombrado Cachapé). No es igual arrastrar un trineo sobre un manto de nieve que en un camino pedregoso de montaña. Veremos cómo resuelve este primer obstáculo.

Para ser admitidos, los aspirantes a competir allí debían tener antecedentes de otras ultramaratones de máxima exigencia, porque los organizadores quieren asegurarse de que también sean capaces de sobrevivir en esa prueba, y Coassolo tuvo sobrados pergaminos para presentar. Hasta ayer sabíamos que estaba en condiciones de estar en la largada en el Arrowhead State Trail, que es un sendero recreativo en la región Arrowhead del norte de Minnesota, EE. UU., diseñado principalmente para el uso de motos de nieve en invierno.

Vale destacar que para este nuevo desafío, Juan Coassolo cuenta con el apoyo de dos importantísimas tiendas de indumentaria deportiva en el mundo Outdoor, como WEIS (info@weis.run) GARMONT (garmont_outdoorgear)

@paralelo32

@juancoassolo

Dios bendiga a nuestro atleta en este nuevo desafío, quizás el último. Solo hay tres de estas competencias mundiales y, habiendo participado con éxito en las anteriores, solo le falta superar la tercera.