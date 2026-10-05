Entre Ríos participó con 60 emprendimientos en la décima edición de la Feria del Centro, que se realizó del 2 al 4 de octubre en la Estación Fluvial de Rosario y reunió a productores de las industrias culturales y creativas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

El encuentro convocó a 180 emprendimientos, 60 por cada provincia, que durante tres jornadas exhibieron y comercializaron productos vinculados con el diseño, la indumentaria, los accesorios, el arte, la producción editorial y los objetos de identidad regional.

La delegación entrerriana fue seleccionada a partir de una convocatoria abierta que recibió más de 160 postulaciones.

Ventas y nuevos vínculos comerciales

La participación provincial dejó resultados que fueron más allá de las ventas realizadas durante la feria.

Los emprendedores entrerrianos generaron contactos con productores de las otras provincias, intercambiaron experiencias y establecieron vínculos que pueden derivar en nuevas colaboraciones, canales de comercialización y oportunidades de negocios.

De esta manera, la Feria del Centro funcionó como un espacio de exhibición, pero también como una instancia de vinculación para emprendimientos que buscan ampliar sus mercados y profesionalizar sus proyectos.

Entre los participantes entrerrianos hubo propuestas de indumentaria, accesorios, objetos utilitarios y decorativos, arte impreso y sellos editoriales.

La participación se desarrolló en el marco de Entre Ríos Creativa – Camino a la Feria del Centro, una iniciativa de la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas, que contempla capacitación, profesionalización y acompañamiento previo y posterior a la feria.

Una mesa para integrar cultura y producción

Uno de los principales resultados institucionales de esta edición fue la creación de la Mesa Permanente de Cultura de la Región Centro, integrada por Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

El acta constitutiva fue firmada durante la apertura de la feria, con la participación del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y representantes de las áreas de Cultura de las tres provincias.

El nuevo espacio tendrá como objetivo generar una agenda común para las industrias culturales y creativas y promover la articulación entre organismos públicos, empresas y emprendimientos.

La propuesta busca además vincular la actividad cultural con otras áreas de la economía regional, como la producción, el turismo y la innovación, además de impulsar programas, convocatorias y circuitos que faciliten la circulación y comercialización de bienes y servicios culturales.

Para Entre Ríos, la mesa representa una nueva instancia para ampliar la vinculación de emprendedores, diseñadores, artistas, editoriales y productores culturales con otros mercados de la Región Centro.

Una actividad que también genera empleo y valor

La participación en la Feria del Centro forma parte de una estrategia provincial que busca posicionar a las industrias culturales y creativas como un sector con capacidad para generar empleo, incorporar conocimiento y agregar valor a productos y servicios.

En ese sentido, la experiencia de Rosario permitió mostrar una parte de la producción que se desarrolla en distintos puntos de Entre Ríos y, al mismo tiempo, generar vínculos con emprendimientos de otras provincias.

La décima edición dejó así tres resultados concretos para la delegación entrerriana: ventas, nuevos contactos y una mayor integración con el ecosistema creativo de la Región Centro.

La creación de la Mesa Permanente de Cultura agrega ahora una instancia institucional para sostener esos vínculos durante el año y avanzar en proyectos conjuntos que relacionen cultura, producción, turismo e innovación.