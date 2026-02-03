Verano en Entre Ríos
En Paraná se define la final provincial rumbo a la 35.ª Fiesta Nacional del Mate
La ciudad de Paraná será sede de la instancia definitiva del certamen que seleccionará a los artistas entrerrianos que actuarán en el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez durante la Fiesta Nacional del Mate. La final se desarrollará el miércoles 4 y jueves 5 de febrero, a partir de las 20, en la Sala Mayo, con acceso libre y gratuito para toda la familia.
Durante dos noches consecutivas, el público podrá disfrutar de propuestas artísticas de música y danza provenientes de distintos puntos de la provincia. El miércoles 4 será el turno de la categoría Danza, jornada que contará con un cierre especial a cargo de Francisco Cuestas. En tanto, el jueves 5 se disputará la categoría Música, con las presentaciones de Gerardo Farías y La Sonora.
La final reúne a un total de 15 propuestas artísticas seleccionadas en los preselectivos realizados en Maciá, Paraná y Villaguay. Los participantes representan a localidades como Bovril, Cerrito, Concordia, General Galarza, General Ramírez, Maciá, Nogoyá y la capital provincial.
Participantes por disciplina
Música
Categoría Folklore o Tango
- Bembé | Nogoyá
- Chaves Schiavoni Dúo | Paraná
- Yunta Mambo | Paraná
Categoría Cumbia/Tropical
- Grupo Electrógeno | General Galarza
- Joel Palavecino | Paraná
- Pont a Bailar | Paraná
Categoría Rock/Pop Nacional
- Aguacil | Maciá
- La Tercera Fase del Plan | Paraná
- Maniquí | Concordia
Danza
Categoría Conjunto de Baile (folklórico o contemporáneo)
- Escuela de Danzas Folclóricas La Fortinera | Cerrito
- Estudio Mariana Retamar | Paraná
Categoría Pareja de Baile (folklórica tradicional o estilizada)
- Ana María Retamar y Oscar Márquez | Paraná
- Jennifer Anahí Frickel y Matías Nahuel Retamar | General Ramírez
- Loreley Schneider y Alexis Espindola | Bovril
- Paula Isaurralde y Cristian Álvarez | General Ramírez
Jurado y premios
El jurado estará integrado por Verónica Mondesert y Yanina Figueroa en Danza; Sebastián Gómez y Fernanda Roselli en Música; y Joaquín Arijón en representación de la Subsecretaría de Cultura.
Los artistas ganadores recibirán un premio en concepto de caché artístico y un certificado de participación otorgado por la Municipalidad de Paraná. Además, obtendrán la posibilidad de presentarse en la 35.ª Fiesta Nacional del Mate, uno de los eventos culturales más convocantes de la región, brindando una importante vidriera para el talento entrerriano.