La ciudad de Paraná será sede de la instancia definitiva del certamen que seleccionará a los artistas entrerrianos que actuarán en el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez durante la Fiesta Nacional del Mate. La final se desarrollará el miércoles 4 y jueves 5 de febrero, a partir de las 20, en la Sala Mayo, con acceso libre y gratuito para toda la familia.

Durante dos noches consecutivas, el público podrá disfrutar de propuestas artísticas de música y danza provenientes de distintos puntos de la provincia. El miércoles 4 será el turno de la categoría Danza, jornada que contará con un cierre especial a cargo de Francisco Cuestas. En tanto, el jueves 5 se disputará la categoría Música, con las presentaciones de Gerardo Farías y La Sonora.

La final reúne a un total de 15 propuestas artísticas seleccionadas en los preselectivos realizados en Maciá, Paraná y Villaguay. Los participantes representan a localidades como Bovril, Cerrito, Concordia, General Galarza, General Ramírez, Maciá, Nogoyá y la capital provincial.

Participantes por disciplina

Música

Categoría Folklore o Tango

Bembé | Nogoyá

| Nogoyá Chaves Schiavoni Dúo | Paraná

| Paraná Yunta Mambo | Paraná

Categoría Cumbia/Tropical

Grupo Electrógeno | General Galarza

| General Galarza Joel Palavecino | Paraná

| Paraná Pont a Bailar | Paraná

Categoría Rock/Pop Nacional

Aguacil | Maciá

| Maciá La Tercera Fase del Plan | Paraná

| Paraná Maniquí | Concordia

Danza

Categoría Conjunto de Baile (folklórico o contemporáneo)

Escuela de Danzas Folclóricas La Fortinera | Cerrito

| Cerrito Estudio Mariana Retamar | Paraná

Categoría Pareja de Baile (folklórica tradicional o estilizada)

Ana María Retamar y Oscar Márquez | Paraná

y | Paraná Jennifer Anahí Frickel y Matías Nahuel Retamar | General Ramírez

y | General Ramírez Loreley Schneider y Alexis Espindola | Bovril

y | Bovril Paula Isaurralde y Cristian Álvarez | General Ramírez

Jurado y premios

El jurado estará integrado por Verónica Mondesert y Yanina Figueroa en Danza; Sebastián Gómez y Fernanda Roselli en Música; y Joaquín Arijón en representación de la Subsecretaría de Cultura.

Los artistas ganadores recibirán un premio en concepto de caché artístico y un certificado de participación otorgado por la Municipalidad de Paraná. Además, obtendrán la posibilidad de presentarse en la 35.ª Fiesta Nacional del Mate, uno de los eventos culturales más convocantes de la región, brindando una importante vidriera para el talento entrerriano.