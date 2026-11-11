La innovación no siempre comienza con grandes inversiones ni con tecnologías sofisticadas. A veces nace de mirar de otra manera un problema cotidiano, descubrir una oportunidad donde otros ven una dificultad y reunir voluntades para convertir una idea en una solución concreta. Ese fue, precisamente, el espíritu que atravesó el quinto y último encuentro de la Cátedra Libre Héctor Motta sobre Emprendimiento e Innovación, realizado el martes 10 de noviembre en la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Libertador San Martín.

La jornada, desarrollada en el Salón de los Pioneros, puso punto final al ciclo de trabajo de 2026 y tuvo como actividad central la presentación de los proyectos elaborados por los equipos participantes, mediante exposiciones breves en formato pitch. Fueron seis propuestas vinculadas con la economía circular, surgidas del trabajo compartido entre estudiantes, docentes y profesionales, que buscaron respuestas a necesidades concretas de la institución y su entorno.

El manejo de residuos orgánicos, la puesta en valor del agua potable y la reutilización de telas estuvieron entre los asuntos abordados. Más allá de sus particularidades, las iniciativas dejaron una conclusión alentadora: cuando el conocimiento académico se encuentra con la experiencia profesional, el compromiso empresario y las necesidades de la comunidad, pueden generarse soluciones con posibilidades reales de aplicación.

Un jurado compuesto por destacados profesionales externos, es decir, no pertenecientes a la UAP, evaluó los proyectos. Uno de ellos recibió una distinción especial y un premio de cinco millones de pesos, aportados por el empresario Mag. Héctor Motta, impulsor y titular de la cátedra. El reconocimiento fue otorgado por un jurado que evaluó las presentaciones, en una instancia que, según destacó el rector de la UAP, Mag. Horacio Rizzo, se desarrolló con transparencia y profesionalismo.

Una experiencia que busca trascender

En diálogo con Paralelo32, Rizzo calificó como altamente positivo el balance de esta primera experiencia. Recordó que la iniciativa es resultado de un proceso de articulación que lleva casi cuatro años, durante los cuales la UAP trabajó conjuntamente con el sector empresario y universidades de la provincia. Ese recorrido dio lugar a la creación del Consorcio AFIDEER y, durante 2026, a la puesta en marcha de la Cátedra Libre Héctor Motta.

El rector destacó especialmente la figura de Motta, a quien definió como un emprendedor y referente capaz de inspirar a otros. Su aporte, señaló, permitió orientar el trabajo hacia problemas concretos de Libertador San Martín y sus instituciones, procurando que las propuestas no quedaran limitadas al plano de las ideas, sino que buscaran respuestas posibles.

También valoró el acompañamiento de los expositores y mentores que participaron durante el año. No se trató solamente de transmitir conocimientos, sino de compartir experiencias de vida que demostraran que emprender es posible. En cada encuentro, Motta abrió la jornada con palabras de estímulo dirigidas a despertar la iniciativa, la confianza en las propias capacidades y la disposición a crear, innovar y crecer.

Rizzo resaltó, además, el trabajo sostenido del equipo de la UAP durante los meses de formación y la interacción genuina que se consiguió con las instituciones de la comunidad. A su entender, esa combinación permitió llegar a proyectos reales, aplicables en el territorio y capaces de generar valor en distintos ámbitos.

De Libertador San Martín al mundo

La experiencia tendrá ahora una nueva instancia de proyección. El modelo desarrollado en la UAP será presentado en el Congreso Mundial de AFIDE, en Panamá, con la intención de compartirlo como una metodología que pueda replicarse en otras universidades y localidades.

La aspiración institucional es que el espíritu emprendedor no quede circunscripto a una cátedra o a una carrera determinada, sino que atraviese transversalmente la formación universitaria. Innovar, buscar soluciones y cuidar el lugar donde vivimos también forman parte de una manera de contribuir al bien común.

En esa perspectiva, la economía circular ofrece un campo especialmente fértil: propone aprovechar mejor los recursos, reducir desperdicios, recuperar materiales y encontrar nuevos usos para aquello que habitualmente se descarta. Pero también exige un cambio cultural, porque supone aprender a mirar los problemas desde otras perspectivas y asumir que las soluciones pueden construirse colectivamente.

Desde su fundación, hace 54 años, Paralelo32 ha mantenido un compromiso permanente con el desarrollo regional, entendiendo que informar también significa acompañar y dar visibilidad a las iniciativas que contribuyen al crecimiento de nuestras comunidades. Por eso, esta experiencia merece atención: no solamente por los proyectos presentados o el reconocimiento económico otorgado, sino porque expresa una forma de vincular universidad, empresas y sociedad en torno a objetivos compartidos.

El cierre de la cátedra no representa, entonces, el final de un recorrido. Si las propuestas consiguen pasar de las presentaciones a las realizaciones, y si la experiencia puede extenderse a otros ámbitos, el verdadero resultado de este primer año estará todavía por verse. Las ideas ya comenzaron a andar.