Economía
Electricidad, gas y combustibles: Los bocados grandes que muerden el ingreso familiar
Desde enero de 2024, el costo tarifario de electricidad y gas para una familia entrerriana aumentó cinco veces y media, sin contar impuestos • Se redujeron y focalizaron los subsidios • Por el mismo consumo dos usuarios pueden recibir facturas muy diferentes según su situación socioeconómica • La nafta varía su precio según la medida de los impuestos internos.
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