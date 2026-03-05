El Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná dio a conocer la programación artística y cultural que se desarrollará durante todo el mes de marzo. La agenda incluye espectáculos musicales, obras de teatro, funciones infantiles, visitas guiadas y actividades de formación ciudadana, con propuestas destinadas tanto al público general como a instituciones educativas.

Entre las actividades destacadas se encuentran las visitas guiadas al histórico edificio, que se realizarán los lunes 9, 16, 23 y 30 de marzo a las 9 y 10 de la mañana. Estas recorridas serán con entrada libre y gratuita para escuelas y público en general. Quienes deseen participar podrán solicitar turnos a través del correo electrónico [email protected].

Además, durante el mes se desarrollarán las “Jornadas por la democracia”, una propuesta de teatro destinada a escuelas que busca promover la reflexión y la formación ciudadana. Las funciones se llevarán a cabo los jueves 12, 19 y 26 de marzo a las 10:30, con entrada libre y gratuita.

La programación artística también contará con importantes espectáculos musicales y teatrales. El viernes 13 a las 21 se presentará Mocchi, con entradas que van desde $12.000 a $22.000, disponibles en boletería del teatro o a través de Ticketia.

El sábado 14 a las 21 será el turno de El Cuarto Soda, la reconocida banda tributo a Soda Stereo, con entradas que tendrán valores de $30.000 a $40.000, según ubicación, disponibles en boletería y en el sitio gradatickets.com.

En tanto, el domingo 22 a las 18 se presentará la propuesta teatral “Poderosas guerreras”, con localidades a $25.000 para platea y palcos y $22.000 para tertulia, a la venta en boletería y por ticketway.

Otra de las actividades destacadas será “Historias argentinas”, el encuentro protagonizado por Felipe Pigna y Pedro Saborido, que se realizará el viernes 27 a las 21. Las entradas tendrán valores que van desde $35.000 a $50.000, disponibles en boletería y a través de gradatickets.com.

La agenda continuará el sábado 28 a las 21 con la presentación de JAF Full Band, uno de los referentes del rock nacional, con entradas que oscilan entre $25.000 y $40.000, también disponibles en boletería y en gradatickets.com.

Finalmente, el martes 31 a las 20:30 se llevará adelante la Velada por el 2 de abril, organizada por el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La actividad será con entrada libre y gratuita.

De esta manera, el Teatro 3 de Febrero reafirma su rol como uno de los principales espacios culturales de la capital entrerriana, con una programación diversa que busca acercar propuestas artísticas, educativas y de reflexión a toda la comunidad.