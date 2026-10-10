Sociedad
El peso de las apuestas on line en el endeudamiento familiar
La digitalización del juego, el celular, las billeteras virtuales y la posibilidad de conseguir crédito en el mismo ecosistema, están convirtiendo a las apuestas en un factor nuevo de deterioro financiero para una parte de la población. Avalan esta afirmación datos y estudios nacionales e internacionales.
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