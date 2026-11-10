El Forum, espacio dedicado a la industria audiovisual del Centro y Litoral argentino, abrió la inscripción para participar de su próxima edición, que tendrá lugar en el marco del 8° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). Los interesados podrán anotarse hasta el 18 de noviembre.

Las actividades se desarrollarán desde el martes 24 hasta el jueves 26 de noviembre, en Paraná, y estarán orientadas a generar vínculos, intercambiar experiencias y promover nuevas oportunidades de producción y coproducción para el cine de la región.

La acreditación permitirá acceder a todas las actividades del Forum, entre ellas charlas, debates y conferencias. También incluirá espacios de networking y reuniones de intercambio con representantes de la industria audiovisual, sujetas a disponibilidad para quienes presenten proyectos.

Tres jornadas para generar oportunidades

El Foro de Coproducción Regional propone un ámbito de encuentro para realizadores, productores y otros integrantes del sector audiovisual, con el objetivo de facilitar el contacto con referentes de la industria y abrir posibilidades de colaboración.

La propuesta contempla tres jornadas de intercambio y vinculación, en las que se buscará fortalecer el desarrollo de proyectos y las relaciones entre los distintos actores del sector.

La inscripción se realiza a través del formulario online.

El FICER tendrá su octava edición en noviembre

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se realizará del 24 al 29 de noviembre de 2026. La organización está a cargo del Gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.

El encuentro cuenta con el auspicio del CFI, INCAA, IAPSER, Salto Grande, CPC, Flechabus, Diputados ER, Vieja Usina, Mirador Tec, Las Tipas Paraná y Cine Círculo.

Por su parte, el Forum cuenta con el apoyo de HBO Max, Flow, Alanorte, HD Argentina, ZUB Sonido, Pulsar, IAAVIM, ACAU, Ají Molido, Cinetren, Meridiano, El Cielo Cine, Pez Cine, Machaco, Aramos Cine, Estudio Silver Schaff y Drago.