El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) ofrecerá una oportunidad para conocer o volver a disfrutar de tres películas emblemáticas de Adolfo Aristarain, uno de los realizadores fundamentales del cine argentino. El ciclo incluirá Un lugar en el mundo (1992), La ley de la frontera (1995) y Martín (Hache) (1997), con entrada libre y gratuita.

La primera función será este miércoles 25 de noviembre, a las 21, en el Cine Círculo de Paraná, con la proyección de Un lugar en el mundo, protagonizada por Federico Luppi, Cecilia Roth, José Sacristán, Leonor Benedetto y Rodolfo Ranni.

Aristarain, nacido en 1943 y fallecido en abril de este año, construyó una filmografía reconocida por sus personajes complejos, sus conflictos sociales y sus historias atravesadas por ideales y contradicciones. Con una narrativa clásica, en la que conviven la aventura, el humor y el drama, sus películas plantean dilemas sobre la identidad, las convicciones personales y la manera de vivir sin traicionarse a uno mismo.

Días, horarios y lugares de las funciones

El ciclo continuará durante tres jornadas, con dos proyecciones en el Cine Círculo y una función al aire libre en el Paseo de las Esculturas del Mirador TEC.

Miércoles 25 de noviembre – Un lugar en el mundo

Horario: 21.

Lugar: Cine Círculo, Andrés Pazos 339.

Duración: 120 minutos.

Año: 1992.

Países: Argentina, España y Uruguay.

Elenco: Federico Luppi, Cecilia Roth, José Sacristán, Leonor Benedetto y Rodolfo Ranni.

Jueves 26 de noviembre – Martín (Hache)

Horario: 21.

Lugar: Cine Círculo, Andrés Pazos 339.

Duración: 123 minutos.

Año: 1997.

Países: Argentina y España.

Elenco: Federico Luppi, Juan Diego Botto, Cecilia Roth y Eusebio Poncela.

Viernes 27 de noviembre – La ley de la frontera

Horario: 22.30.

Lugar: Paseo de las Esculturas del Mirador TEC, Gregoria Matorras 889.

Duración: 117 minutos.

Año: 1995.

Países: Argentina y España.

Elenco: Federico Luppi, Pere Ponce, Aitana Sánchez-Gijón, Achero Mañas y Tito Valverde.

La última proyección será al aire libre y el público podrá llevar reposeras. La organización informó que la función no se suspenderá por lluvia: en caso de mal tiempo, se trasladará a la Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), ubicada en Gregoria Matorras 861.

El FICER continúa hasta el domingo

La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se desarrolla del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad.

El encuentro es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.

Entre las instituciones y entidades que acompañan esta edición se encuentran el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el IAPSER, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el Centro Provincial de Convenciones, Flechabus, la Cámara de Diputados de Entre Ríos, el Centro Cultural La Vieja Usina, Mirador TEC, Cine Las Tipas y Cine Círculo.