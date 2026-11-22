La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) comenzará este martes 24 de noviembre en Paraná, con una programación que reunirá producciones nacionales, internacionales y regionales. La apertura tendrá como uno de sus principales atractivos el estreno nacional de Glaxo, película protagonizada por Lali Espósito.

La gala inaugural se realizará desde las 19.30 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). Al finalizar, se proyectará el filme, con entrada libre y gratuita.

Dirigida por Benjamín Naishtat, Glaxo cuenta con las actuaciones de Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi. La historia transcurre en Chivilcoy y comienza con la llegada de un expolicía y su esposa, un acontecimiento que modifica la relación entre cuatro amigos. La trama aborda temas como la amistad, la traición, la culpa y las heridas de la historia argentina.

Seis días de cine en Paraná

El Ficer se desarrollará hasta el 29 de noviembre bajo el lema “Un lugar donde vive el cine”. Durante seis jornadas ofrecerá una selección de películas, además de foros, talleres y charlas vinculadas con la actividad audiovisual.

Las proyecciones y actividades se distribuirán en distintos espacios de la capital entrerriana: el Centro Provincial de Convenciones, el Centro Cultural La Vieja Usina, Cinemateca Entre Ríos, la Sala Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), Domo MiradorTEC Inmersivo, Mirador TEC, Vaporeso, Cine Círculo y Cinemas Las Tipas.

Competencias y nuevas propuestas

La programación tendrá dos secciones competitivas: Competencia Oficial Cine Argentino del Presente, destinada a largometrajes nacionales, y Competencia Cortometrajes Entrerrianos.

También se incluirán Panorama Internacional; Fronteras Abiertas, dedicada al cine argentino y latinoamericano; Orillas, con producciones de Entre Ríos y el Litoral; Pantalla Compartida, orientada al público familiar; y Cinemateca Presenta, que recupera películas para volver a ver.

Una de las novedades será Vórtice, una sección dedicada al cine fantástico y de terror.

Un espacio para la producción regional

Entre las actividades destacadas estará el Foro de Coproducción Regional (FORUM), que reunirá 14 proyectos audiovisuales para presentarlos ante productores y referentes de la industria. La iniciativa busca generar oportunidades de desarrollo y colaboración para el cine de la región.

La agenda también contempla una proyección de Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, acompañada por música en vivo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. Además, se realizará un homenaje al director Adolfo Aristarain dentro de la sección Cinemateca Presenta.

Otra propuesta será una nueva edición del premio Ojo Pez, en la que el público podrá calificar las películas al finalizar cada función.

Organización y acompañamiento

El festival es organizado por el Gobierno de Entre Ríos y la Secretaría de Cultura provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y el Senado provincial.

La octava edición cuenta con el acompañamiento de organismos e instituciones, entre ellos el CFI, Incaa, Iapser, Salto Grande, el Centro Provincial de Convenciones, Flechabus, la Cámara de Diputados de Entre Ríos, La Vieja Usina, Mirador TEC, Cine Las Tipas Paraná y Cine Círculo, además de entidades vinculadas al sector audiovisual.

El FORUM, por su parte, cuenta con el apoyo de HBO Max, Flow y distintas productoras, estudios y organizaciones de la industria cinematográfica.