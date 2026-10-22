El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) abrirá su octava edición el martes 24 de noviembre con el estreno nacional de Glaxo, la nueva película del director Benjamín Naishtat. El encuentro se extenderá hasta el domingo 29 y reunirá producciones argentinas e internacionales, además de actividades vinculadas con la formación y el desarrollo de la industria audiovisual.

La película es una coproducción argentino-brasileña basada en la novela homónima del escritor Hernán Ronsino. Ambientada en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, la historia comienza con la llegada de un expolicía y su esposa, un hecho que modifica la relación entre cuatro amigos y desencadena una trama atravesada por la amistad, la traición, la culpa y las heridas de la historia argentina.

El elenco está integrado por Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi.

Un recorrido por festivales internacionales

Dirigida por Naishtat, realizador de Rojo y codirector de Puan, Glaxo tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y participó de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde compitió por la Concha de Oro.

También formó parte de la programación del Festival de Cine de Londres y de dos importantes encuentros cinematográficos de Brasil: el Festival de Río de Janeiro y la Mostra Internacional de Cine de São Paulo.

Su estreno nacional en el Ficer marcará el inicio de una nueva edición del festival entrerriano, que busca reunir distintas expresiones del cine y generar espacios para la exhibición, el intercambio y la formación audiovisual.

Dos competencias y nuevas propuestas

El festival es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer).

Para esta octava edición se anunció la continuidad de sus secciones tradicionales, con dos competencias: largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos.

La programación también incluirá panoramas regionales, cine internacional, actividades de formación, propuestas destinadas a las infancias, música en vivo e invitados especiales.

De esta manera, el Ficer volverá a reunir producciones de diferentes procedencias y a ofrecer un espacio para el encuentro entre realizadores, trabajadores del sector y público.

La edición cuenta con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Iapser, Salto Grande, CPC, Flechabus, Diputados ER, Senado ER y La Vieja Usina.