El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) anunció quiénes integrarán los jurados de las competencias de su octava edición, que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre en Paraná.

La Competencia Oficial de Cine Argentino del Presente tendrá como jurados a la fotógrafa y cineasta Adriana Lestido, el crítico cinematográfico José Miccio y la realizadora audiovisual Lorena Moriconi.

Por su parte, la Competencia de Cortometrajes Entrerrianos será evaluada por la actriz y realizadora Eugenia Alonso, el actor y productor audiovisual Jorge Sesan y la escritora y editora Mariana Bolzán.

Una de las novedades de esta edición será la incorporación, por primera vez, de un Jurado Joven, integrado por cinco participantes de distintos puntos de Entre Ríos. Tendrán la responsabilidad de evaluar las dos secciones en competencia y entregar un premio en cada una.

Los jurados de la competencia argentina

Adriana Lestido es fotógrafa y cineasta. Fue la primera fotógrafa argentina en recibir las becas Guggenheim y Hasselblad, además del Premio Mother Jones. En 2022 presentó su primera película como directora, Errante, en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

José Miccio nació en Mar del Plata en 1973. Es profesor en Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata y crítico cinematográfico. Es autor de El lugar sin límites. Ensayos sobre cine (Taipei-La Vida Útil, 2025) y coautor de Profundo Suspiro. El cine de Dario Argento (Cuarto Menguante, 2020). Desde 2018 dirige el sitio especializado Calanda.

Lorena Moriconi es licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, montajista y realizadora audiovisual. Codirigió el mediometraje El asombro y en 2013 recibió el Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Quiénes evaluarán los cortometrajes entrerrianos

La Competencia de Cortometrajes Entrerrianos tendrá un jurado integrado por tres referentes del ámbito artístico y audiovisual.

Eugenia Alonso es actriz y realizadora. En 2022 estrenó su ópera prima, Cuando la primavera se escapa, se libera del sueño, en la Competencia Oficial Argentina del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).

Jorge Sesan es actor, director, director de arte y productor audiovisual. Su trayectoria en el cine independiente argentino comenzó en 1996 con su participación en Pizza, birra, faso.

Mariana Bolzán nació en Paraná en 1985. Es escritora, editora en Orsai y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Recibió el Premio Fray Mocho por su novela Horizonte de sucesos.

Cinco jóvenes integrarán el primer Jurado Joven

Por primera vez en la historia del FICER, cinco jóvenes de la provincia tendrán participación directa en la evaluación de las películas. El jurado entregará un premio en cada una de las dos secciones competitivas.

Sus integrantes fueron seleccionados luego de participar del taller de crítica y escritura cinematográfica ¿Qué vemos cuando vemos? Claves para pensar el cine, coordinado por Ezequiel Boetti en el marco del programa Camino al FICER. Los trabajos realizados durante esa experiencia pueden consultarse en el sitio web del festival.

El Jurado Joven estará integrado por:

Julián Leonel Fernández (Paraná): estudiante avanzado del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales (ISCAA) Fernando Birri.

estudiante avanzado del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales (ISCAA) Fernando Birri. Salomé Jazmín Husseín (San José): estudiante, actriz de teatro e integrante de Fábrica de Films.

estudiante, actriz de teatro e integrante de Fábrica de Films. Serena Ciocca (Paraná): realizadora audiovisual y estudiante avanzada del ISCAA.

realizadora audiovisual y estudiante avanzada del ISCAA. Virginia Apaldetti (Paraná): estudiante avanzada del ISCAA.

estudiante avanzada del ISCAA. Juan Bautista Tagliapietra (Chajarí): estudiante de la Escuela de Cine Itinerante.

Seis días de cine en Paraná

El FICER se realizará del 24 al 29 de noviembre, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de Paraná. La programación incluirá producciones nacionales e internacionales, competencias, actividades especiales y propuestas vinculadas con la formación y el intercambio audiovisual.

La organización está a cargo del Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.

La octava edición cuenta con el auspicio de CFI, INCAA, IAPSER, Salto Grande, CPC, Flechabus, Cámara de Diputados de Entre Ríos, Vieja Usina, Mirador TEC, Cine Las Tipas Paraná y Cine Círculo.

También acompañan DAC, Género DAC, la Embajada de Francia, el Museo del Cine y Mirador TEC Inmersivo. DAC y Género DAC contribuyen especialmente con Foco: Aristarain, una serie de películas que se proyectarán en homenaje al director Adolfo Aristarain dentro de la programación de Cinemateca Presenta.