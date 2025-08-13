En el lanzamiento oficial, las autoridades anunciaron la apertura de inscripciones para participar en las dos secciones competitivas —largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos— así como para proyectos dentro del Ficer Forum, una nueva instancia destinada a impulsar primeras y segundas películas y fomentar la coproducción. La convocatoria estará abierta del 12 de agosto al 1 de octubre, con formularios disponibles en www.ficer.com.ar.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó la importancia de sostener el festival en el contexto actual: “Hay mucho trabajo detrás de todo esto, vocación, servicio, amor por este festival. Nos complace muchísimo poder hacerlo una vez más”.

Por su parte, el presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), Maximiliano Schonfeld, subrayó que el Ficer Forum acompañará a nuevos talentos y premiará con incentivos monetarios y servicios profesionales, mientras que el secretario de Cultura, Julián Stopello, remarcó que el evento es “un motor de desarrollo y de la industria muy importante para el cine entrerriano”.

La edición 2024 amplía su presencia en Paraná con la incorporación del Cine Las Tipas y el Cine Círculo como nuevas sedes, que se suman a los espacios ya tradicionales: Centro Provincial de Convenciones, La Vieja Usina y el Iaaer.

Además de las proyecciones, el Ficer ofrecerá actividades especiales, funciones familiares y su característico patio gastronómico, que se consolida como punto de encuentro entre realizadores, visitantes y el público.

Con una programación diversa y el impulso a nuevos creadores, el Ficer reafirma su papel como puente cultural y vitrina para el cine argentino y entrerriano.