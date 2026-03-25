La obra teatral “El caso Julia” sigue recorriendo escenarios entrerrianos en el marco de una gira que reúne a artistas de distintas ciudades del país. Esta coproducción entre el Espacio Cultural Pueblo Viejo y un elenco integrado por actrices y actores de Concordia, Paraná y Bariloche tendrá nuevas presentaciones en Paraná y Viale durante los próximos días.

El jueves 26 de marzo a las 10, la propuesta se presentará en el Teatro Municipal 3 de Febrero, en el marco del ciclo Jornadas por la Democracia. La función, destinada a estudiantes, ya cuenta con localidades agotadas tras la inscripción previa de instituciones educativas. La actividad es organizada por el Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Paraná.

La gira continuará el viernes 27 de marzo a las 21 en la Sala Abarajala, donde el público podrá reservar entradas comunicándose telefónicamente. En tanto, el sábado 28 a las 21 será el turno de una nueva función en la Casa Boulevard / Sala Metamorfosis, también con reservas anticipadas.

La obra se sitúa en un camarín teatral, donde una historia del pasado irrumpe para transformar el presente de cuatro personajes: una actriz, su marido, su asistente y su maquilladora. A partir de una trama atravesada por secretos, tensiones y revelaciones, la puesta construye un relato melodramático que pone en primer plano problemáticas vigentes como los abusos de género en la sociedad contemporánea.

El periodista Fernando Belottini destacó que “cuatro actores avezados, reunidos de distintos puntos de la provincia, despliegan esta trama emotiva para recordarnos que estos hechos están a la vuelta de la esquina”.

La dramaturgia y dirección están a cargo de Paula Tabachnik, junto a Gustavo Bendersky. El elenco lo integran Melina Forte, Marta Cot, Valentín Abuaf y el propio Bendersky. La asistencia de dirección es de Yanina Porchetto, con ambientación sonora de Desidee y diseño lumínico de Michay Fernández Quintero. El diseño gráfico corresponde a Natalia Hallam y la fotografía a Omar Lagraña, mientras que el apoyo técnico y logístico está a cargo del Espacio Cultural Pueblo Viejo.

“El caso Julia” cuenta con el respaldo del Instituto Nacional del Teatro y del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos, consolidándose como una propuesta que articula producción independiente, circulación regional y compromiso con temáticas sociales de fuerte impacto.