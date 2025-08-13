La 40ª edición del Encuentro Provincial de Teatro de Entre Ríos se llevará a cabo del viernes 22 al domingo 24 de agosto y reunirá a obras y elencos seleccionados a través de una convocatoria abierta. La programación incluirá funciones con entrada libre y gratuita, capacitaciones y actividades especiales.

Si bien la sede inicial era Concepción del Uruguay, la organización anunció que el evento se trasladará a Paraná. El cambio se decidió tras recibir, a pocos días de la fecha, un pedido de suspensión por parte del Municipio uruguayense.

“Debimos tomar una decisión rápida y ágil. Por respeto a los artistas, a quienes trabajaron en los espectáculos y al público, debemos mantener la fecha cambiando la sede. Vamos a cumplir el compromiso asumido con los elencos, con los trabajadores de la comunidad teatral y con los espectadores”, explicó el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello.

El funcionario agregó que desde el inicio de la gestión se trabaja “para abrir espacios y generar encuentros en las distintas disciplinas del arte entrerriano, honrando la palabra dada y reconociendo el esfuerzo y la dedicación de nuestros artistas”.

El Encuentro es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, junto al Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier). Las funciones y actividades se desarrollarán en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) y Saltimbanquis.

Con esta readecuación organizativa, se busca garantizar las mejores condiciones para las presentaciones y mantener intacto el espíritu del evento: propiciar un espacio de encuentro, intercambio y celebración del arte y el teatro entrerriano.