La fecha conmemora la Batalla de Caseros, librada el 3 de febrero de 1852, un acontecimiento central en la historia argentina y, especialmente, entrerriana. En ese enfrentamiento, el Ejército de la Confederación Argentina, comandado por Juan Manuel de Rosas —quien ejercía las Relaciones Exteriores de la Confederación— fue derrotado por el denominado Ejército Grande, integrado por fuerzas del Brasil, Uruguay y las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Este último estaba liderado por el entonces gobernador entrerriano, Justo José de Urquiza, quien se había sublevado contra Rosas el 1.º de mayo de 1851 mediante el histórico Pronunciamiento de Urquiza.

La victoria del Ejército Grande marcó el fin del predominio político de Rosas, quien el mismo día de la batalla presentó su renuncia al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, la fecha es considerada un hito fundamental en la conformación institucional del país y un símbolo de gran relevancia para Entre Ríos.

De esta manera, el 3 de febrero se convierte en el primer feriado provincial del calendario 2026 para los entrerrianos. Durante esa jornada no habrá actividad en la administración pública provincial ni en los bancos, mientras que en el sector privado su cumplimiento será optativo.

En el marco de esta conmemoración, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó la semana pasada una reunión de gabinete en la que se avanzó en la organización del acto oficial por la Batalla de Caseros. El ministro de Gobierno y Justicia, Manuel Troncoso, calificó el encuentro como “muy interesante” y destacó la importancia de los preparativos. “Estamos muy abocados a lo que va a ser el acto del 3 de febrero, el día más importante para la entrerrianía, para nuestra provincia y para nuestra historia”, expresó. Además, anticipó que será “un gran acto, a la altura de las circunstancias, con mucho simbolismo, contenido y significancia”.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Gobernadores y contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del Ejecutivo provincial, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

El primer fin de semana largo nacional

Más adelante en el mes, febrero también traerá el primer fin de semana largo del año a nivel nacional. Con motivo de las celebraciones de Carnaval, el lunes 16 y el martes 17 de febrero serán feriados nacionales, generando una pausa extendida para todo el país.

Calendario de feriados y días no laborables 2026

El cronograma de feriados nacionales y días no laborables para 2026 incluye, entre otros, las siguientes fechas destacadas: