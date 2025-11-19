Eventos en Entre Ríos
Cultura de Entre Ríos presentó su agenda semanal con actividades en toda la provincia
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos dio a conocer la agenda de actividades que se desarrollará desde el miércoles 19 de noviembre en distintos puntos del territorio provincial. La programación incluye propuestas para todas las edades y tiene como objetivo promover el encuentro comunitario, facilitar el acceso a la cultura y poner en valor la identidad entrerriana.
Las actividades se desplegarán en museos, bibliotecas, plazas, salas teatrales y centros culturales, con espectáculos, talleres, presentaciones de libros, ferias y recorridos guiados.
Miércoles 19
- 9:30 a 15:30 – Jornada “El sello del buen diseño en Entre Ríos y Argentina”. La Nube – Polo Tecnológico (Concepción del Uruguay). Participa Industrias Culturales y Creativas.
- 9:45 y 11:00 – Derechos Torcidos, espectáculo por el Día Mundial de las Infancias. La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná).
- 12:00 – Presentación de la 2° Fiesta Regional del Algarrobo. Museo Casa de Gobierno.
- 19:00 – Presentación del libro Cartas para cuando ya sea demasiado tarde. Biblioteca Provincial.
Jueves 20
- 8:30 a 14:00 – Programa ER con Vos. Plaza Libertad (Rosario del Tala).
- 9:00 a 12:00 – Taller inmersivo de Design Thinking, en el marco de la Semana Global del Emprendedor. Mirador TEC (Matorras 861, Paraná). Participa Industrias Culturales y Creativas.
- 12:00 – Inauguración de la Cinemateca de Entre Ríos. Edificio del Mirador TEC. Organiza IAAER.
- 16:00 a 21:00 – Feria de Emprendedores. Plaza Carbó (Paraná). Con intervención de Industrias Culturales y Creativas.
- 20:00 – Relatos de Sofá, música con Sol Palacios y Soraya Jacob. Casa de la Cultura de Entre Ríos.
- 20:00 – Inauguración y entrega de certificados del 62° Salón Provincial de Artes Visuales. Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355, Paraná).
- 21:00 – Nada es lo que parece! – Teatro en La Vieja Usina.
Viernes 21
- 21:00 – Encanto de Mujeres, música en vivo. Casa de la Cultura de Entre Ríos.
Otras propuestas culturales permanentes
Además de la agenda puntual, varios espacios provinciales continúan con sus muestras y actividades habituales:
- AURA – Muestra "Perú al Final": martes y miércoles de 9 a 12:30; jueves, viernes y sábados de 17 a 20.
- Archivo General de Entre Ríos – Muestra "Viaje al pasado ferroviario de Entre Ríos": lunes a viernes de 7:30 a 13.
- Museo y Mercado de Artesanías – Proyecto “Cruce”: martes a viernes de 8 a 12.
- Museo Provincial de la Imagen – Recorridos guiados: martes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 19; sábado de 9 a 12 y de 17 a 20.
- Museo Histórico de Entre Ríos: martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20; sábados de 9 a 12 y de 17 a 20; domingos y feriados de 9 a 12.
- Museo Hogar Escuela Eva Perón – Visitas guiadas: todos los días de 8 a 14, con acceso a túneles.
- Museo Antonio Serrano: martes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19; sábados de 9 a 13 y de 15 a 19; domingos y feriados de 10 a 13.
- Museo Molino Forclaz – Visitas guiadas: martes a viernes de 9 a 13; sábado y domingo de 9 a 16. Visita teatralizada el sábado a las 19.
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar