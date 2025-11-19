La Secretaría de Cultura de Entre Ríos dio a conocer la agenda de actividades que se desarrollará desde el miércoles 19 de noviembre en distintos puntos del territorio provincial. La programación incluye propuestas para todas las edades y tiene como objetivo promover el encuentro comunitario, facilitar el acceso a la cultura y poner en valor la identidad entrerriana.

Las actividades se desplegarán en museos, bibliotecas, plazas, salas teatrales y centros culturales, con espectáculos, talleres, presentaciones de libros, ferias y recorridos guiados.

Miércoles 19

9:30 a 15:30 – Jornada “El sello del buen diseño en Entre Ríos y Argentina” . La Nube – Polo Tecnológico (Concepción del Uruguay). Participa Industrias Culturales y Creativas.

– Jornada . La Nube – Polo Tecnológico (Concepción del Uruguay). Participa Industrias Culturales y Creativas. 9:45 y 11:00 – Derechos Torcidos , espectáculo por el Día Mundial de las Infancias. La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná).

– , espectáculo por el Día Mundial de las Infancias. La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná). 12:00 – Presentación de la 2° Fiesta Regional del Algarrobo . Museo Casa de Gobierno.

– Presentación de la . Museo Casa de Gobierno. 19:00 – Presentación del libro Cartas para cuando ya sea demasiado tarde. Biblioteca Provincial.

Jueves 20

8:30 a 14:00 – Programa ER con Vos . Plaza Libertad (Rosario del Tala).

– Programa . Plaza Libertad (Rosario del Tala). 9:00 a 12:00 – Taller inmersivo de Design Thinking , en el marco de la Semana Global del Emprendedor. Mirador TEC (Matorras 861, Paraná). Participa Industrias Culturales y Creativas.

– Taller inmersivo de , en el marco de la Semana Global del Emprendedor. Mirador TEC (Matorras 861, Paraná). Participa Industrias Culturales y Creativas. 12:00 – Inauguración de la Cinemateca de Entre Ríos . Edificio del Mirador TEC. Organiza IAAER.

– Inauguración de la . Edificio del Mirador TEC. Organiza IAAER. 16:00 a 21:00 – Feria de Emprendedores . Plaza Carbó (Paraná). Con intervención de Industrias Culturales y Creativas.

– . Plaza Carbó (Paraná). Con intervención de Industrias Culturales y Creativas. 20:00 – Relatos de Sofá , música con Sol Palacios y Soraya Jacob. Casa de la Cultura de Entre Ríos.

– , música con Sol Palacios y Soraya Jacob. Casa de la Cultura de Entre Ríos. 20:00 – Inauguración y entrega de certificados del 62° Salón Provincial de Artes Visuales . Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355, Paraná).

– Inauguración y entrega de certificados del . Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355, Paraná). 21:00 – Nada es lo que parece! – Teatro en La Vieja Usina.

Viernes 21

21:00 – Encanto de Mujeres, música en vivo. Casa de la Cultura de Entre Ríos.

Otras propuestas culturales permanentes

Además de la agenda puntual, varios espacios provinciales continúan con sus muestras y actividades habituales: