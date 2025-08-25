Este domingo finalizó una nueva edición del Encuentro Entrerriano de Teatro, que reunió a elencos de distintas localidades de la provincia y ofreció funciones a sala llena durante todo el fin de semana. El evento fue organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, junto con el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER).

El secretario de Cultura, Julián Stoppello, valoró la importancia de “darle continuidad a un evento con mucha historia y que ha sido inspirador para generar, en esta gestión, otros encuentros provinciales itinerantes en distintas ramas artísticas”. A su vez, agradeció “a los trabajadores del área, las salas y al público, por hacer posible una edición participativa y federal, que son ejes fundamentales de este Gobierno para la cultura”.

Por su parte, la directora del ConTIER, Cristina Witschi, destacó que el Encuentro permite “conectar al público con el teatro entrerriano y seguir trabajando por el desarrollo del sector en las distintas regiones”. Asimismo, resaltó que este año se concretó por primera vez una “previa federal” con la Semana del Teatro, que llevó funciones gratuitas a once localidades de la provincia.

Funciones y actividades

La última jornada comenzó con una reunión del ConTIER y sus representantes regionales para compartir acciones realizadas e intercambiar información sobre la planificación del segundo semestre.

Ya por la tarde, la programación continuó con las obras:

Expedición Tereré, tras la joya del monte (Villaguay, teatro para infancias).

(Villaguay, teatro para infancias). Sol de noche (Victoria).

(Victoria). De cuerpo y alma (Concepción del Uruguay).

Por la noche se realizó una ceremonia de reconocimiento a la trayectoria de referentes del teatro entrerriano: Celia Pilnik, Adolfo Jesús Lucca, Charo Montiel, Marta Cot y Joel Rocha. Además, se entregó un premio honorífico a Carlos Enrique Zelayeta. El cierre estuvo a cargo de la obra Que hablen otras partes de mí (Gualeguay).

Parte de un programa provincial

El Encuentro Entrerriano de Teatro se integra al programa Cuac! (Cultura Activa), que impulsa anualmente la Secretaría de Cultura en toda la provincia. En el marco de esta propuesta, en 2024 también se realizaron encuentros en Galarza (Muralismo), Diamante (Música) y Chajarí (Artes Visuales).

El registro audiovisual y fotográfico de esta edición se encuentra disponible para consulta y difusión en el sitio web oficial y en la cuenta de Instagram @culturaentrerios.