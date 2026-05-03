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Convocan al Encuentro Entrerriano de Danza 2026: inscripciones abiertas hasta el 17 de mayo
La ciudad de Paraná será sede del Encuentro Entrerriano de Danza 2026, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio, con la participación de artistas de toda la provincia. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 17 de mayo e invita a solistas, grupos, ballets, compañías y escuelas, sin distinción de estilos o disciplinas.
El evento es organizado de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, en el marco del programa cultural CUAC! Cultura Activa.
Un espacio para la diversidad y la profesionalización
El Encuentro abarca una amplia variedad de lenguajes, incluyendo danza clásica, contemporánea, folklore argentino y de colectividades, jazz, urbano, tango y ritmos latinos, entre otros. El objetivo es poner en valor tanto las expresiones tradicionales como las emergentes, fomentar la profesionalización del sector y generar espacios de intercambio, aprendizaje y visibilización.
Podrán participar personas mayores de 16 años, nacidas en Entre Ríos o con al menos tres años de residencia en la provincia. En el caso de menores, deberán contar con autorización de madre, padre o tutor legal.
Cada bailarín o bailarina podrá inscribirse en distintas categorías, presentando una propuesta por cada una.
Categorías y duración de las obras
Las categorías se organizan según la cantidad de intérpretes y el tiempo de las coreografías:
- Solistas, dúos o parejas: entre 3 y 10 minutos.
- Tríos y cuartetos: entre 5 y 15 minutos.
- Conjuntos (hasta 10 integrantes): entre 8 y 25 minutos.
Importantes premios económicos
El certamen contempla premios económicos para cada categoría:
- Solistas, dúos o parejas: $400.000
- Tríos y cuartetos: $700.000
- Conjuntos: $1.000.000
Además, las propuestas seleccionadas formarán parte de la grilla oficial del Encuentro.
Jurado de reconocida trayectoria
El jurado estará integrado por destacadas figuras del ámbito de la danza:
- Ana Darelli, profesora de danza contemporánea, bailarina, percusionista y gestora cultural, directora del colectivo MALAMBA y con amplia trayectoria en compañías nacionales e internacionales.
- Gimena Russia, técnica en danzas tradicionales y contemporáneas, docente y referente del lenguaje Danzas en el sistema educativo entrerriano.
- Ezequiel Posse, bailarín y coreógrafo, ganador del Pre Cosquín 2023 y de los Premios Chúcaro, con formación en danza contemporánea y folklore.
Inscripción y consultas
Las personas interesadas pueden acceder a las bases y condiciones, así como completar el formulario de inscripción de manera online. Para más información, se encuentra disponible el correo electrónico: [email protected].
El Encuentro Entrerriano de Danza forma parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda federal impulsada por la Secretaría de Cultura provincial que incluye ciclos, programas y eventos en distintas disciplinas artísticas a lo largo del año.