El evento es organizado de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, en el marco del programa cultural CUAC! Cultura Activa.

Un espacio para la diversidad y la profesionalización

El Encuentro abarca una amplia variedad de lenguajes, incluyendo danza clásica, contemporánea, folklore argentino y de colectividades, jazz, urbano, tango y ritmos latinos, entre otros. El objetivo es poner en valor tanto las expresiones tradicionales como las emergentes, fomentar la profesionalización del sector y generar espacios de intercambio, aprendizaje y visibilización.

Podrán participar personas mayores de 16 años, nacidas en Entre Ríos o con al menos tres años de residencia en la provincia. En el caso de menores, deberán contar con autorización de madre, padre o tutor legal.

Cada bailarín o bailarina podrá inscribirse en distintas categorías, presentando una propuesta por cada una.

Categorías y duración de las obras

Las categorías se organizan según la cantidad de intérpretes y el tiempo de las coreografías:

Solistas, dúos o parejas: entre 3 y 10 minutos.

entre 3 y 10 minutos. Tríos y cuartetos: entre 5 y 15 minutos.

entre 5 y 15 minutos. Conjuntos (hasta 10 integrantes): entre 8 y 25 minutos.

Importantes premios económicos

El certamen contempla premios económicos para cada categoría:

Solistas, dúos o parejas: $400.000

Tríos y cuartetos: $700.000

Conjuntos: $1.000.000

Además, las propuestas seleccionadas formarán parte de la grilla oficial del Encuentro.

Jurado de reconocida trayectoria

El jurado estará integrado por destacadas figuras del ámbito de la danza:

Ana Darelli, profesora de danza contemporánea, bailarina, percusionista y gestora cultural, directora del colectivo MALAMBA y con amplia trayectoria en compañías nacionales e internacionales.

Gimena Russia, técnica en danzas tradicionales y contemporáneas, docente y referente del lenguaje Danzas en el sistema educativo entrerriano.

Ezequiel Posse, bailarín y coreógrafo, ganador del Pre Cosquín 2023 y de los Premios Chúcaro, con formación en danza contemporánea y folklore.

Inscripción y consultas

Las personas interesadas pueden acceder a las bases y condiciones, así como completar el formulario de inscripción de manera online. Para más información, se encuentra disponible el correo electrónico: [email protected].

El Encuentro Entrerriano de Danza forma parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda federal impulsada por la Secretaría de Cultura provincial que incluye ciclos, programas y eventos en distintas disciplinas artísticas a lo largo del año.