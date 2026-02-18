Este jueves a las 21 horas se realizará una nueva fecha del ciclo “Jazz en la Casa” en la Casa de la Cultura de Entre Rios, ubicada en la esquina de Carbó y 9 de Julio, en la ciudad de Parana.

En esta oportunidad se presentará el grupo Cin in Love with Jazz, con entrada libre y gratuita. La actividad es organizada por la Secretaria de Cultura de Entre Rios y contará con servicio de cantina para el público asistente.

Un recorrido por clásicos del jazz y la bossa nova

La formación está integrada por Cintia Campos en voz, Nicolás Matteoda en guitarra, Jorge “Chiro” Ochoa en bajo y José Luis Viggiano en batería. El cuarteto propone un repertorio basado en la reversión de grandes clásicos del jazz y la bossa nova de todos los tiempos.

La propuesta artística resignifica la música de la época dorada del cine de Hollywood a través de nuevas versiones, interpretadas por músicos de amplia trayectoria en el género dentro de la escena regional.

Cultura Activa en verano

El ciclo “Jazz en la Casa” forma parte de la agenda CUAC! Cultura Activa Verano, una programación que la Secretaría de Cultura desarrolla en distintos puntos de la provincia con el objetivo de acercar propuestas artísticas de calidad a la comunidad.

De esta manera, la Casa de la Cultura continúa consolidándose como un espacio de encuentro para la música en vivo, promoviendo el acceso gratuito a espectáculos y fortaleciendo la actividad cultural en la capital entrerriana.