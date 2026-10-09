Con más de 100 editoriales, presentaciones de libros, talleres, espectáculos y actividades para todas las edades, Concordia será sede este fin de semana de la segunda edición de la Feria Provincial del Libro. La propuesta se desarrollará durante tres jornadas en el Centro de Convenciones, con entrada libre y gratuita.

Organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, la feria tendrá como eje temático Entre Ríos se conecta con su fuerza original y reunirá a escritores, artistas, docentes, estudiantes y lectores de distintos puntos de la provincia.

Entre los invitados destacados estarán Selva Almada, Alejandra Kamiya, Miguel Rep y Juan Sasturain, quienes participarán de presentaciones, encuentros con el público y propuestas que combinan literatura, ilustración y música.

Escritores invitados y actividades destacadas

La programación comenzará el viernes 9 con la presentación de Alejandra Kamiya, prevista para las 20, junto a Clara Chauvin. A las 19 se presentará Las torturas del convento, de Daniel Enz, mientras que a las 18 se compartirán los libros Patio Solariego, de Ana María Garasino, y Rama de coplas, de Poldy de Bird.

La jornada también incluirá la obra teatral ¡Afuera!, interpretada por Gustavo Benderski y basada libremente en Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes. La función está prevista para las 21.

El sábado 10, Selva Almada participará del acto de apertura a las 12, junto a Mara Rodríguez. Por la noche, a las 21, presentará El Enriedo junto a Rusi Millán Pastori, en una propuesta que combinará lecturas de poetas del litoral y música en vivo.

Ese mismo día, a las 17, Fernando Belottini presentará Mi parte de guerra, publicado por Editorial Caburé. A las 18 será el turno de San Carlos, un castillo de leyenda, de Roberto Romani, editado por la Editorial de Entre Ríos. A las 19 se realizará 100 mentiras, relatos dibujados, con Max Aguirre y Luciano Sarasino.

A las 20, Miguel Rep participará de una actividad junto a Horacio Osorio y Américo Schvarztman.

El domingo 11, la programación incluirá la presentación de Horizonte de Sucesos, de Mariana Bolzán, novela ganadora del Premio Fray Mocho y publicada por la Editorial de Entre Ríos. La actividad será a las 18.

A las 19 se realizará un homenaje a Jorge Enrique Martí, al cumplirse 100 años de su nacimiento, coordinado por Roberto Romani y Matías Armándola. El cierre artístico de la jornada está previsto para las 21, con F*esti Cuac! y la música en vivo de Maniquí, banda de rock y pop de Concordia.

Música, teatro y propuestas para las infancias

La feria también ofrecerá actividades destinadas a públicos de distintas edades. El viernes, a las 11, se presentará Las Andanzas de la Payasa Mandarina, una propuesta teatral para las infancias. A las 14.30 será el turno de Una Valija en Canciones.

El sábado, a las 15, actuará la Academia de Canto Vocal Clave. El domingo, a las 11.30, se presentará el Ensamble La Chamarra, perteneciente al Programa de Orquestas Infanto Juveniles de Entre Ríos. A las 12.30 habrá una suelta de libros y, a las 17, actuará el Conjunto Musical Armonía Imperial.

Otra de las propuestas será Las lecturas de Oscar, una experiencia de escucha literaria inmersiva a cargo de Oscar Londero, que funcionará en el Bibliopatio durante las tres jornadas, de 10 a 12 y de 15 a 18.

Además, el público podrá recorrer un Bus Literario, visitar un Museo Interactivo y participar de actividades organizadas junto a bibliotecas.

Una feria que busca consolidarse en la provincia

La primera edición convocó a más de 20.000 personas. Con esta nueva propuesta, Concordia busca fortalecer su lugar como espacio de encuentro para la literatura, la producción editorial y las expresiones culturales de Entre Ríos.

La programación completa puede consultarse en los canales oficiales de la Feria Provincial del Libro.